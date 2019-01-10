СМИ: Алекперов и Федун изменили структуру владения "Спартаком"

Собственники АО "ФК "Спартак-Москва" поменяли схему владения футбольным клубом, сообщает "Интерфакс".

По данным источника, в декабре у АО появилось два новых акционера, в сумме владеющие почти 70 процентами "Спартака". Оба находятся в российской юрисдикции - это ООО "Спорт-Холдинг" с 47,44 процента в капитале и АО "Капитальные активы", у которого 22 процента.

До сих пор владельцем 70 процентов "Спартака" значилась Moran Trading Resources с Британских Виргинских островов. Оставшиеся 30,56 процента футбольного клуба - у гражданина РФ. "Спорт-Холдинг" и "Капитальные активы" подконтрольны Вагиту Алекперову и Леониду Федуну почти в равных долях - с небольшим перевесом в пользу главы "ЛУКОЙЛа".

Нынешним владельцам "Спартак" принадлежит уже 15 лет: в 2003-2004 гг. клуб был приобретен у Андрея Червиченко, по данным Forbes, за 70-90 миллионов долларов.

При новых собственниках "Спартак" обзавелся собственным стадионом и один раз стал чемпионом России - в сезоне-2016/17.

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