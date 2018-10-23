Скрипник может возглавить "Уфу". Газизов это опровергает

По информации "СЭ", в конце ноября главным тренером "Уфы" может быть назначен украинский специалист Виктор Скрипник.

Ранее Скрипник работал в немецком "Вердере", а сейчас возглавляет ФК "Рига".

"Уфу" сейчас возглавляет Сергей Томаров, который с 2010 года работает в штабе команды. В июне 2018 года он был утвержден главным тренером команды. "Уфа" после 11 туров занимает 14-е место, имея 10 очков.

– Вы рассматриваете кого-то на место Томарова? – вопрос гендиректору "Уфы" Шамилю Газизову.

– Нет.

– Сейчас очень активно муссируется фигура Скрипника. Не планируете его приглашать?

– У нас главный тренер Сергей Томаров. Я не вижу предпосылок для его замены. (Арман Мкртчян)