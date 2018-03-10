Скрипченко привел российским игрокам в пример матч "Тоттенхэм" – "Ювентус"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после матча 22– го тура чемпионата России против "Уфы" (2:3) посетовал на короткий отрезок времени, за который команда пропустила два гола.

– Эмоциональная игра, потому что обе команды хотели одержать победу. Обе команды стремились к этому, – отметил Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". – Поэтому получилась хорошая обоюдоострая игра. К сожалению, была пятиминутка во втором тайме после нашего забитого гола. Потеряли концентрацию, подумали, что после гола игра перейдет в нужное русло. Нужно быть внимательными. Если хотим побеждать, нужно дальше было оказывать давление на соперника. Были эти провальные пять минут, а при счете 1:3 игру было спасти сложно. Стали рисковать, выпустили нападающих, забили второй гол, но времени не хватило.

Всегда, когда команда пропускает первой, это усложняет задачу. Однако нужно продолжать играть. Яркий пример – недавний матч в Лиге чемпионов "Тоттенхэм" – "Ювентус". Показательный момент – как одна команда умеет вытаскивать матчи. Думаю, что наши игроки также смотрят эти топ-игры и учатся.