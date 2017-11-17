"СКА-Хабаровск" против переноса матча с "Локомотивом" с Дальнего Востока в Сочи

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов выступил резко против предложения "Локомотива" перенести матч 18-го тура премьер-лиги с Дальнего Востока на резервный стадион хабаровчан ("Анжи Арена") или москвичей ("Фишт" в Сочи). В субботу, напомним, хабаровчане принимают в 17-м туре ЦСКА в 12.00 по московскому времени, на конец встречи, согласно прогнозу погоды, столбик термометра будет показывать "минус 16/17" градусов.

- Лично с господином Геркусом я не знаком, письмо "Локомотива" мы еще не получали, - отметил Флегонтов. - Будем смотреть, что в этом письме, но могу сказать уже сейчас: я не вижу никаких оснований для переноса игры из Хабаровска. Сейчас мы готовимся к игре с ЦСКА.

Лига в лице президента РФПЛ Сергея Прядкина и исполнительного директора Сергея Чебана выражала обеспокоенность тем, как мы готовим поле. И я два дня уже отчитываюсь перед уважаемыми руководителями. Поле у нас полностью готово - средняя температура на поверхности газона - "плюс 13" градусов, поэтому поле не травмоопасно. На трибунах все вычищено, мы два дня этим занимались. Поэтому к ЦСКА мы готовы. Перед "Локомотивом" прогнозируют еще два снежных дня, и, может быть, что-то изменится, но мы и к этому будем готовы.

И к вашей инсайдерской информации есть вопросы: почему мы должны играть на нейтральном поле? Мы что стадион не подготовили? В календаре есть резервный день - 25 февраля. Давайте играть в эту дату. Не могу понять, почему мы должны куда-то уезжать?! Мы полностью готовы к матчу с "Локомотивом" и его проведением у нас проблем не будет. (Андрей СИЗЯКИН)