Сигурдссон переходит в "Ростов" на правах свободного агента

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон в ближайшее время перейдет в "Ростов". Переход осуществится на правах свободного агента.
Сигурдссон осеннюю часть сезона провел на правах аренды в "Рубине" – его трансфер принадлежал "Фулхэму". Ранее в "России" исландец выступал в "Краснодаре".
Островзаячий
Карпин уловил, что Исландия самая прогрессирующая команда Европы. Но вот как будет на самом деле, интересно.
22:35 18 января
wowaizrostowa73
Мы походу теперь не казаки, мы теперь викинги)....
21:09 18 января