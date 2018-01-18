Сигурдссон переходит в "Ростов" на правах свободного агента

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон в ближайшее время перейдет в "Ростов". Переход осуществится на правах свободного агента.

Сигурдссон осеннюю часть сезона провел на правах аренды в "Рубине" – его трансфер принадлежал "Фулхэму". Ранее в "России" исландец выступал в "Краснодаре".