20:35 18 января | Футбол — РФПЛ

Сигурдссон переходит в "Ростов" на правах свободного агента

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Исландский защитник Рагнар Сигурдссон в ближайшее время перейдет в "Ростов". Переход осуществится на правах свободного агента.

Сигурдссон осеннюю часть сезона провел на правах аренды в "Рубине" – его трансфер принадлежал "Фулхэму". Ранее в "России" исландец выступал в "Краснодаре".

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Островзаячий

Карпин уловил, что Исландия самая прогрессирующая команда Европы. Но вот как будет на самом деле, интересно.

22:35 18 января

wowaizrostowa73

Мы походу теперь не казаки, мы теперь викинги)....

21:09 18 января