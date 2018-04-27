Шнуров написал новую песню, посвященную "Зениту". Видео

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сообщил, что написал новую песню, посвященную "Зениту". Премьера состоится во время матча питерской команды с ЦСКА в воскресенье.

"29 числа, на матче "Зенит" – ЦСКА состоится премьера песни. И так-как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления. К моему сожалению, я на стадионе присутствовать не смогу, потому как покатил свои седые яйца во Флоренцию. Но сердце мое, можете даже не сомневаться, осталось в Питере. Ура!" - написал Шнуров в Инстаграме.