17:55 | Футбол — РФПЛ

Шнуров написал новую песню, посвященную "Зениту". Видео

Сергей ШНУРОВ. Фото Виктория ЛАМЗИНА / ФК "Зенит"
Сергей ШНУРОВ. Фото Виктория ЛАМЗИНА / ФК "Зенит"
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сообщил, что написал новую песню, посвященную "Зениту".  Премьера состоится во время матча питерской команды с ЦСКА в воскресенье.

"29 числа, на матче "Зенит" – ЦСКА состоится премьера песни. И так-как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления. К моему сожалению, я на стадионе присутствовать не смогу, потому как покатил свои седые яйца во Флоренцию. Но сердце мое, можете даже не сомневаться, осталось в Питере. Ура!" - написал Шнуров в Инстаграме.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Levbereg

Я далеко не болельщик бакланский. Но есть зенитовские болельщики среди товарищей моих. Скажу, что Шнур в этот раз крут. Заводная песня. Прямо таки мощная. Вираж на крестовском будет интересно понаблюдать под нее. На следующий год в Лиге Европы от ее энергетического навала, у соперника будут происходить человеческие непроизвольные испражнения ))))))

19:12

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