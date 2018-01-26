15:50 | Футбол — РФПЛ

Шатова пока не отпускают из "Зенита", но не берут на второй сбор

Олег ШАТОВ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Олег ШАТОВ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Как стало известно "СЭ" из окружения главного тренера клуба из Санкт-Петербурга Роберто Манчини, итальянец не хочет возвращать в основной состав 27-летнего хавбека Олега Шатова и 29-летнего нападающего Артема Дзюбу.

 
20 июня 2017 года. Гойнг. Роберто МАНЧИНИ (справа) и Артем ДЗЮБА на летнем сборе сине-бело-голубых.Роберто Манчини: "Решение по Дзюбе и Шатову - сугубо техническое"

Если форвард в ближайшее время будет арендован тульским "Арсеналом", то полузащитник остается в расположении "Зенита-2", хотя у него существует вариант с "Краснодаром". Однако сине-бело-голубые пока не принимают предложение "быков" об аренде, а Манчини не намерен включать Шатова в состав основы "Зенита" на второй зимний сбор (Турция, 2-13 февраля).

Напомним, что оба футболиста, как и защитники Александр Анюков с Иваном Новосельцевым, пропускают по решению тренерского штаба первый этап подготовки главной команды, который проходит в ОАЭ и продлится до 29 января. (Вячеслав КОРОТКИН)

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (5)
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guy1984

вэняляйнэн Для guy1984: Что же эти кандидаты проигрывают место в составе Зенита зелёным резервистам? Пропихнуть в сборную хочешь некачественных игроков? "Спасибо" вредитель от меня не дождётся . 16:51 Сколько стоит твой коммент? Мне для работы нужны такие бумагамаратели и лизоблюды)) А По делу пусть эти "проигрыватели резервистам", поиграют в других клубах, в которых будут иметь игровую практику. Нет конкуренции, не развития.

18:25

Хома Сапиенс

Манчини - убирайся!

17:53

вэняляйнэн

Для guy1984: Что же эти кандидаты проигрывают место в составе Зенита зелёным резервистам? Пропихнуть в сборную хочешь некачественных игроков? "Спасибо" вредитель от меня не дождётся .

16:51

guy1984

вот так питерцы маринуют кандидатов в сборную России перед грядущим домашним Чемпионатом мира. Спасибо ворьё.

16:12

James Gang

Да и фиг с ними, надоело про них читать!

16:04

Рюрик 09

...дцатый раз одно и то же.

16:00