Шатова пока не отпускают из "Зенита", но не берут на второй сбор

Как стало известно "СЭ" из окружения главного тренера клуба из Санкт-Петербурга Роберто Манчини, итальянец не хочет возвращать в основной состав 27-летнего хавбека Олега Шатова и 29-летнего нападающего Артема Дзюбу.
Если форвард в ближайшее время будет арендован тульским "Арсеналом", то полузащитник остается в расположении "Зенита-2", хотя у него существует вариант с "Краснодаром". Однако сине-бело-голубые пока не принимают предложение "быков" об аренде, а Манчини не намерен включать Шатова в состав основы "Зенита" на второй зимний сбор (Турция, 2-13 февраля).
Напомним, что оба футболиста, как и защитники Александр Анюков с Иваном Новосельцевым, пропускают по решению тренерского штаба первый этап подготовки главной команды, который проходит в ОАЭ и продлится до 29 января. (Вячеслав КОРОТКИН)
guy1984
вэняляйнэн Для guy1984: Что же эти кандидаты проигрывают место в составе Зенита зелёным резервистам? Пропихнуть в сборную хочешь некачественных игроков? "Спасибо" вредитель от меня не дождётся . 16:51 Сколько стоит твой коммент? Мне для работы нужны такие бумагамаратели и лизоблюды)) А По делу пусть эти "проигрыватели резервистам", поиграют в других клубах, в которых будут иметь игровую практику. Нет конкуренции, не развития.
18:25
Хома Сапиенс
Манчини - убирайся!
17:53
вэняляйнэн
Для guy1984: Что же эти кандидаты проигрывают место в составе Зенита зелёным резервистам? Пропихнуть в сборную хочешь некачественных игроков? "Спасибо" вредитель от меня не дождётся .
16:51
guy1984
вот так питерцы маринуют кандидатов в сборную России перед грядущим домашним Чемпионатом мира. Спасибо ворьё.
16:12
James Gang
Да и фиг с ними, надоело про них читать!
16:04
Рюрик 09
...дцатый раз одно и то же.
16:00