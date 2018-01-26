Шатова пока не отпускают из "Зенита", но не берут на второй сбор

Как стало известно "СЭ" из окружения главного тренера клуба из Санкт-Петербурга Роберто Манчини, итальянец не хочет возвращать в основной состав 27-летнего хавбека Олега Шатова и 29-летнего нападающего Артема Дзюбу.

Если форвард в ближайшее время будет арендован тульским "Арсеналом", то полузащитник остается в расположении "Зенита-2", хотя у него существует вариант с "Краснодаром". Однако сине-бело-голубые пока не принимают предложение "быков" об аренде, а Манчини не намерен включать Шатова в состав основы "Зенита" на второй зимний сбор (Турция, 2-13 февраля).

Напомним, что оба футболиста, как и защитники Александр Анюков с Иваном Новосельцевым, пропускают по решению тренерского штаба первый этап подготовки главной команды, который проходит в ОАЭ и продлится до 29 января. (Вячеслав КОРОТКИН)