Шандор Варга: "Переговоры "Зенита" по Акунье близки к завершению"

Футбольный агент Шандор Варга - о потенциальном новичке "Зенита", защитнике "Спортинга" Маркосе Акунье. Он отметил, что переговоры по трансферу близки к завершению.
– Насколько далеко продвинулись переговоры и правда ли, что там ценник "20 миллионов евро+"?
– Не хотелось бы подробно говорить. Но речь идет действительно идет об этих цифрах и переговоры близки к завершению. (Сергей Егоров)
Полное интервью Шандора Варги – здесь
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/shandor-varga-semak-skazal-mne-chto-hochet-usilit-2-pozicii-1502231
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