Шандор Варга: "Переговоры "Зенита" по Акунье близки к завершению"

Футбольный агент Шандор Варга - о потенциальном новичке "Зенита", защитнике "Спортинга" Маркосе Акунье. Он отметил, что переговоры по трансферу близки к завершению.

– Насколько далеко продвинулись переговоры и правда ли, что там ценник "20 миллионов евро+"?

– Не хотелось бы подробно говорить. Но речь идет действительно идет об этих цифрах и переговоры близки к завершению. (Сергей Егоров)

Полное интервью Шандора Варги – здесь