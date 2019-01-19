15:15 | Футбол — РПЛ

Шандор Варга: "Переговоры "Зенита" по Акунье близки к завершению"

Обсудить
0

Футбольный агент Шандор Варга - о потенциальном новичке "Зенита", защитнике "Спортинга"  Маркосе Акунье. Он отметил, что переговоры по трансферу близки к завершению.

– Насколько далеко продвинулись переговоры и правда ли, что там ценник "20 миллионов евро+"?

– Не хотелось бы подробно говорить. Но речь идет действительно идет об этих цифрах и переговоры близки к завершению. (Сергей Егоров)

Полное интервью Шандора Варги – здесь

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/shandor-varga-semak-skazal-mne-chto-hochet-usilit-2-pozicii-1502231

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ