Шандор Варга: "Для английского топ-клуба Промес не тянет"

Известный агент Шандор Варга оценил шансы нападающего "Спартака" Квинси Промеса уехать в Европу летом.

- Зимой Промес в Англию не уехал. Сборная Голландии не сыграет на чемпионате мира, а "Спартак", похоже, скоро покинет Лигу Европы. За какие заслуги летом кто-то позовет Квинси?

- Резонный вопрос. Правильный момент. Я тоже думал, что он зимой сможет уйти. Но в футболе порой происходит нелогичные вещи. Промес - игрок хорошего уровня. Но если "Спартак" не будет выступать в Европе, конечно, ему тяжелее будет уехать летом.

- То есть маловероятно, что летом он получит предложение, например, из Англии?

- Иногда английские клубы ведут футболиста два-три года. Даже если "Спартак" вылетит из Лиги Европы, скауты могут следить за Промесом. И если он своей игрой их убедит, то почему бы и нет? Я не удивлюсь. В тех матчах, в которых я его видел вживую, он произвел на меня приятное впечатление. Уверен, способен помочь многим командам английской премьер-лиги.

- С другой стороны, Промес провел пока только один сильный матч в этой еврокубковой кампании - дома против "Севильи". В остальных был фактически не заметен.

- Да, на самом деле, вы правы. Однако качества у него есть. Почему он их не демонстрирует регулярно в еврокубках? Это уже к нему вопросы.

- Не ждете, что его позовет топовый английский клуб?

- Нет. Скорее средний. Что-то на уровне "Эвертона". Для топ-клуба на данный момент он не тянет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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