Шандор Варга: "Для английского топ-клуба Промес не тянет"

Известный агент Шандор Варга оценил шансы нападающего "Спартака" Квинси Промеса уехать в Европу летом.
- Зимой Промес в Англию не уехал. Сборная Голландии не сыграет на чемпионате мира, а "Спартак", похоже, скоро покинет Лигу Европы. За какие заслуги летом кто-то позовет Квинси?
- Резонный вопрос. Правильный момент. Я тоже думал, что он зимой сможет уйти. Но в футболе порой происходит нелогичные вещи. Промес - игрок хорошего уровня. Но если "Спартак" не будет выступать в Европе, конечно, ему тяжелее будет уехать летом.
- То есть маловероятно, что летом он получит предложение, например, из Англии?
- Иногда английские клубы ведут футболиста два-три года. Даже если "Спартак" вылетит из Лиги Европы, скауты могут следить за Промесом. И если он своей игрой их убедит, то почему бы и нет? Я не удивлюсь. В тех матчах, в которых я его видел вживую, он произвел на меня приятное впечатление. Уверен, способен помочь многим командам английской премьер-лиги.
- С другой стороны, Промес провел пока только один сильный матч в этой еврокубковой кампании - дома против "Севильи". В остальных был фактически не заметен.
- Да, на самом деле, вы правы. Однако качества у него есть. Почему он их не демонстрирует регулярно в еврокубках? Это уже к нему вопросы.
- Не ждете, что его позовет топовый английский клуб?
- Нет. Скорее средний. Что-то на уровне "Эвертона". Для топ-клуба на данный момент он не тянет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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А я за
Он перешел в Спартак из первой лиги и не играл на высоком уровне и дома ,на фоне отсутствия у нас (за исключением двух трех ) напов хорошего уровня он и стал одним из лучших у нас как раз в тройке с этими двумя ))
19:16
Доктор_Хряк
Промес - игрок СПАРТАКА и нужен ВЕЛИКОМУ СПАРТАКУ. Тема закрыта.Точка .
19:00
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
да он в принципе не тянет. его уровень - рфпл. у нас вообще никто не тянет из легов. исключением был Халк. все.
18:44
hashimbus
никуда он не тянет и не поедет..Анжей в АПЛ нет, и кому там тогда забивать?
18:35
grroznyi85
Эвертон на уровне наших клубов РФПЛ и есть топ-клуб.)))
18:28
green-euro
Berkut-7 вот вот пусть станет вашей легендой, а мы посмеемся
18:04
Уралан-13
Вообще никакой игрок,одни понты с масками,когд палка стрельнет
17:41
anhora
Он и для Спартака уже не тянет. Стоит слева и курит весь матч.
17:23
Slim Taller
Это игрок уровня чемпионшипа. Какие Эвертоны?!
16:57
Berkut-7
Все клубы могут быть свободны, Промес нужен самому Спартаку и плевать на Англию и других, сдесь его дом пусть играет всю карьеру и становится легендой , все эти спады бывают у любого в играз, Роналду не забивает 3 матча и его уже линчевать требуют или Мессии , народ просто считает что футболисты машины которые играют всегда одинаково при любых условиях, так не бывает , поэтому одна хорошая игра против и Севильи, была не только у Квинси ,а у всей команды, я что-то не заметил от других игроков феерии в матчах, точно так же серой массой ходили , или может с Ливерпулем кто-то атм феерил ? Так что не надо гнать на Промеса за плохие матчи .
16:56
Платошкин Андрей
Промес 30 миллионов не стоит, но ДЕСЯТЬ стоит наверняка! Золотые слова ПЛАТИНУМА.
16:42
Serenky25
Шандор. А ты налоги заплатил? За всех?
16:37
echo2011
Все эти разговоры "тянет-не тянет" в пользу бедных.Для того,чтобы это узнать,нужно выставить игрока на поле за эту команду.Кто,например,когда-то мог ожидать,что никому неизвестные Шавло или Ярцев потянут в "Спартаке"? А когда команда играет плохо,то любой Месси в этой команде будет казаться слабым.
16:30
Platinum1991
ДЛЯ АНГЛИЙСКОГО ТОП-КЛУБА ПРОМЕС ТЯНЕТ и ещё как тянет!!!!!!!!!!! Не его беда, что игроки Спартака плохо его снабжают мячом и нет с ним полного взаимопонимания! Промес играет СТАБИЛЬНО, но не в каждой игре сможет показать результат из-за слабого взаимодействия игроков Спартака с Промесом! Промесу нужна поддержка остальных игроков Спартака, а её нет и она слабая! Промес ОТЛИЧНО играет в Спартаке и в других чемпионатах он не затеряется! Спартак проиграл не из-за Промеса, а из-за ошибок Реброва! Промес не забил - не было у него моментов, но это не говорит о слабости Промеса! Будет взаимодействие, будут и голы! Промес 30 миллионов не стоит, но ДЕСЯТЬ стоит наверняка! Промес способен усилить любой топовый европейский клуб! Желаем Помесу успешной игры! Надо стараться!
16:18
alex-ls
может тянет, может нет. не поймешь - пока не попробуешь. что Муса потянул Лестер? а Видич потянул МЮ
16:00
baikol29
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15:58