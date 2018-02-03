Шамиль Газизов: "В контракте Зинченко с "Манчестер Сити" есть пункт о бонусах для "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил "СЭ" наличие бонусных выплат за выход в стартовом составе "Манчестер Сити" бывшего полузащитника башкирского клуба Александра Зинченко. При этом он не назвал конкретную сумму.

– В контракте Зинченко есть пункты о бонусах для "Уфы" за его выступление в первой команде "Манчестер Сити", – сообщил Газизов. – Однако об их размере я не хотел бы распространяться.

Напомним, что 21-летний украинский хавбек перешел в стан "горожан" летом 2015 года. В нынешнем сезоне он провел три матча за "Манчестер Сити". (Евгений БЕЛОУСОВ)

Шамиль Газизов: "Пример Зинченко показателен для российских игроков"