Шамиль Газизов: "Пока не готов сказать, что Гончаренко возглавит ЦСКА"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не стал комментировать вероятный уход главного тренера команды Виктора Гончаренко в ЦСКА. Сегодня армейский клуб объявил об уходе наставника клуба Леонида Слуцкого.

– Понимаю, о чем вы хотите спросить, – сказал Газизов. – Но пока без комментариев. ЦСКА объявил об уходе Слуцкого, а мы пока ничего не публиковали, информация появится позже.

– То есть не готовы сказать, что Гончаренко уходит в ЦСКА?

– Пока не готов. Ждите информацию на сайте. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

ЦСКА объявил об уходе Слуцкого