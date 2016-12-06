20:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шамиль Газизов: "Пока не готов сказать, что Гончаренко возглавит ЦСКА"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не стал комментировать вероятный уход главного тренера команды Виктора Гончаренко в ЦСКА. Сегодня армейский клуб объявил об уходе наставника клуба Леонида Слуцкого.

– Понимаю, о чем вы хотите спросить, – сказал Газизов. – Но пока без комментариев. ЦСКА объявил об уходе Слуцкого, а мы пока ничего не публиковали, информация появится позже.

– То есть не готовы сказать, что Гончаренко уходит в ЦСКА?

– Пока не готов. Ждите информацию на сайте. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

ЦСКА объявил об уходе Слуцкого

результаты опроса
43962 чел.
Кто, на ваш взгляд, должен заменить Леонида Слуцкого в случае его ухода с поста главного тренера ЦСКА?
Леонид КУЧУК
3.2%
Виктор ГОНЧАРЕНКО
38.6%
Александр ГРИШИН
8.6%
Олег КОНОНОВ
17.7%
Дмитрий ХОМУХА
3.1%
Сергей СЕМАК
19.8%
Иностранный специалист
9.0%
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Робат

Газизов прям Штирлиц какой-то! Молчит и все! А все давно уже все знают!

20:42

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