ЦСКА объявил об уходе Слуцкого

Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после гостевой игры группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Имя нового наставника будет названо до конца недели, информирует пресс-служба красно-синих. По данным "СЭ", Слуцкого заменит наставник "Уфы" Виктор Гончаренко, который ранее входил в тренерский штаб ЦСКА.
После матча с "Тоттенхэмом" Леонид Слуцкий покинет пост главного тренера ЦСКА. Один из самых титулованных тренеров в истории красно-синих уходит по собственному желанию, сохраняя теплые и дружеские отношения с нашим клубом.
ЦСКА благодарит Леонида Слуцкого за семь лет плодотворного сотрудничества, три чемпионских титула, два Кубка России и два Суперкубка, а также за невероятные эмоции, которые команда под его руководством дарила огромной армии армейских болельщиков все эти годы!
Двери нашего клуба всегда будут открыты для Вас, Леонид Викторович! – говорится в сообщении ЦСКА.
Слуцкий возглавил ЦСКА 26 октября 2009 года. За это время наставник привел армейцев к трем чемпионствам в России (2012/13, 2013/14, 2015/16), дважды выигрывал Кубок России (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014). Также специалист дважды становился с красно-синими серебряным призером чемпионата России (2010, 2014/15) и один раз бронзовым (2011/12). 45-летний специалист трижды признавался лучшим тренером года по версии РФС (2012/13, 2013/14, 2015/16).
Под руководством Слуцкого ЦСКА провел 301 матч: одержал 167 побед, 61 раз сыграл вничью и потерпел 73 поражения.
Почему Слуцкий уходит. Колонка Казакова // А если Слуцкий – в "Зенит"? //
Слуцкий уйдет из ЦСКА в Европу? // Кто заменит Слуцкого. Гончаренко? Кононов? Гришин?
⚡️⚡️⚡️ ОФИЦИАЛЬНО: Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после игры с Тоттенхэмом. Имя нового наставника будет названо до конца недели pic.twitter.com/C8KIldobU0– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 6 декабря 2016 г.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/leonid-slutskiy-pokidaet-pfk-cska/
П_о_в_а_р
spetrov - Помнишь, как в отличном фильме Moneyball - это открывает новые возможности. ------------------------ Не смотрел.) В остальном соглашёсь. Вы выиграете точно от этого, ЛеонидВикторыч надеюсь тоже... в Зените.))
21:21
Константин Эдуардович
Не болела кобыл, но... Евгений Ленорыч! Вы же умный человек! ЧТО ВЫ НАТВОРИЛИ????
21:20
П_о_в_а_р
Гаттузо зол! П_о_в_а_р /////Такой. Ленчик в виде Сфинкса пинает дохлую лошадь, разрывает пасть свинье и обламывает рога бычкам в томате! А и пускает ржавую дрезину под откос. ---------------------------- Хороший баннер. ЛеонидВикторыч выезжает в город над вольнааай Невооой.))
21:18
П_о_в_а_р
spetrov П_о_в_а_р, можно я тебя сразу на первом предложении прерву? 7 лет, 7 титулов - это не хухры-мухры. ---------------------------------------------- Согласен, согласен... Всегда относился к ЛеонидВикторычу к яко тренеру скептически (русский Мауриньо, то сё, всегда забавляло)), но Леонид Викторыч утёр злопыхателей (и меня)) в лучшем виде. КанечнА можно привести много чего оправдательного для меня и моего предыдущего невысокого мнения о его тренерских талантах, но зачем же, когда приведённые титулы говорят гораздо громче. Мнение я своё не поменял, но до определённого момента язык свой засунул... тудой.)) Тем более, что (опять же до определённого момента) ЛеонидВикторыч вызывал чисто человеческую симпатию, особенно умением внятно и интересно объяснить на камеру многие футбольные моменты (соглашаться было со всеми не всегда обязательно, но всегда интересно). Но случился Евро... да, обделались, и здесь к Леониду Викторычу если и были упрёки у меня, то не по результату (в основном, хотя 0-3 от самого Уэльса это чересчур), а непосредственно от игры и некоторых игровых нюансов (это долго). Но вот чего я не понял, так это последующего за тем "Лёня неувиновен" отовсюду (я имею ввиду не форумы с прекрасными форумчанами, особенно СЭ, а прессу). И что самое неприятное было, что "Лёня неувиновен" звучало во всех словах самого ЛеонидВикторыча. "Мы афно" где то там в отеле с Васей и Дзюбой это "прекрасно", но вот во вью и прочем... Ни слова о каких бы то нибыло своих недоработках или ещё чём то, в чём можно было его обвинить... "Народ не тот"... ну это либеральное, а если более футбольное, то "футболёры не те". Футболёры то, мягко говоря, действительно так себе, но во-первых какого ж вы, уважаемый, молчали об этом ДО чемпионата, а во вторых насколько ТЕ были футболёры в той же Исландии, что играли то гораздо более интересней (и по резалту тоже). Может и тренер в чём то при чём? Ну и пресса (Рабинер, Гусев, кто то ещё, не помню) добили меня. Всегда (всегда), когда тренеры сборной проваливались они получали пополной от прессы... И Адвокат, и Квапелла и до этого, окромя Хиддинка, а здесь чегой то... ну и решил взять я на себя эту функцию. Брат Гаттузо помогал чем мог. Нелегка была наша задача, пули свистели над головами (и даже конские какахи), но мы справились. И вот сейчас очень хочется увиеть Леонида Викторыча на ТВ в какой-нить футбольно-аналитической программе. Ну или в Зените, Гаттузыч будет зол.)) Бгг.)
21:17
Andre_Saratov
Кто виноват, что ты устал, Что не нашел чего так ждал, Все потерял что так искал, Поднялся в небо и упал.
21:16
Тони Старк
Обычная логика поросят из спартака это болеть против,а еще удивляются,что это их нормальные люди и болельщики нейтральных команд ненавидят.А Слуцкому надо болельщикам ЦСКА сказать спасибо,ведь столько трофеев питомцам с Тарасовских прудов даже в самых эротических снах не снилось!
21:14
King's Bounty IIII
А кто кстати до Лени был :) ?
21:09
ЦСКА71
King's Bounty IIII Гаттузо зол! П_о_в_а_р /////Такой. Ленчик в виде Сфинкса пинает дохлую лошадь, разрывает пасть свинье и обламывает рога бычкам в томате! А и пускает ржавую дрезину под откос. ________ стоя на бомже. 21:04 Ага и давя ростовские комбайны и трактора))) Так можно бесконечно бред продлевать и тиражировать. Мне лично жаль, но он прав - другого выхода сейчас ни у него ни у команды нет. Так что всё правильно сделал. Спасибо ему и за достижения и за понимание ситуации.
21:08
dymon-ddd
ЛВС спасибо, а всем брызжащим соплями - титулы подсчитайте и попробуйте повторить)))
21:06
King's Bounty IIII
Гаттузо зол! П_о_в_а_р /////Такой. Ленчик в виде Сфинкса пинает дохлую лошадь, разрывает пасть свинье и обламывает рога бычкам в томате! А и пускает ржавую дрезину под откос. ________ стоя на бомже.
21:04
Доктор Праути
а может и к лучшему - уйдет из-под гинера, вторую молодость встретит... Да и вернется пончик.
21:03
King's Bounty IIII
Золотой конский век закончился.
21:03
Митяй Антибомж
Осваивать новые космические высоты конюшня будет, я так понимаю, с Ганчаренкой )) Ну и ладушки. Болеть против них станет ещё приятнее ))
21:02
LeshaKZTZ
баламошка Уж не думал, что у лошадей такое вселенское горе наступит после ухода Гамбургера. Верните канявым Великого Тренера Лёньку, пусть возрадуются!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------баламошка СОСИ арбуз.
21:01
spetrov
П_о_в_а_р, к тому же я и сейчас чуть ниже написал - вполне возможно, от этой смены выиграют обе стороны, и клуб, и тренер. Помнишь, как в отличном фильме Moneyball - это открывает новые возможности.
21:01
Гаттузо зол!
П_о_в_а_р /////Такой. Ленчик в виде Сфинкса пинает дохлую лошадь, разрывает пасть свинье и обламывает рога бычкам в томате! А и пускает ржавую дрезину под откос.
21:00
Русский
Новоуепинни Никогда не понимал, почему чемпионства ЦСКА ему приписывают. Не он же ту команду создавал, пришел на готовенькое. И щас благополучно развалил и устал______________________________Бгг))) Семь лет разваливал, три чемпионата выиграл, лучшим тренером становился... Я в шоке от логики местных форумчан)))
20:58
spetrov
П_о_в_а_р, можно я тебя сразу на первом предложении прерву? 7 лет, 7 титулов - это не хухры-мухры. Но я не в трауре. Я и здесь писал периодически, что сам за смену тренера. Каждый раз вспоминая простую истину (набившую оскомину) - через 5-6-7 лет надо менять либо тренера, либо команду. Одного человека сменить проще.
20:57
Новоуепинни
Говорят в Голландию собрался. Интересно кто там такие лохи которые его подпишут ))
20:56
ЦСКА71
Спасибо и жаль!
20:55
П_о_в_а_р
Гаттузо зол! Это он из-за банера, который Адекватыч нарисовал, ну тот скандальный. А Леонид человек душевный, тонкий вот он и не выдержал..... ------------------------------------- Какой баннер нарисует Вираж на первой игре ЛеонидВикторыча в качестве тренера Зенита, интересно.))
20:55
П_о_в_а_р
А мож и в заграницу... Уэльс, например... но это если с Зенитом не срастётся.)
20:54
Новоуепинни
Никогда не понимал, почему чемпионства ЦСКА ему приписывают. Не он же ту команду создавал, пришел на готовенькое. И щас благополучно развалил и устал )) Дали ему например сборную создавать, полный карт-бланш от мутко, все условия )) И чем все закончилось? ))
20:53
Гаттузо зол!
Это он из-за банера, который Адекватыч нарисовал, ну тот скандальный. А Леонид человек душевный, тонкий вот он и не выдержал.....
20:53
П_о_в_а_р
spetrov П_о_в_а_р, что могу сказать. Вилки нашлись, но осадок остался. :) Война придет, хлебушка попросите. :) ----------------------------------------------------- Вот серьёзно если, понять не могу чё вы в трауре от этой новости. Гончаренка сейчас всяко будет лучше Леонидия, имха. Конечно, Леонид Викорыч дорог яко память... Но в настоящий момент чёт приуныл Лёнчик и даже более интенсивное раскачивание на стульчике не помогает. Иными слова, я б на вашем месте радовался более перспективному Гончаренке... как бы иронично, не как к тренеру, а как "принципиальному человеку" я к нему не относился.)) З.Ы. Эдуардыча в Зенит, давай Гаттузо позлим малёха.))
20:52
честный человечишко
Не новость. Посочувствуем Слуцкому, его персональным болельщикам и, конечно же, космосу...
20:52
Meddle
maximalist ... Из-за него костяк сборной долго составляли ветераны обороны и вратарь, которые не дали дорогу молодым и одаренным футболистам. Сборная топталась на месте, а сейчас семимильными шагами пытается наверстать упущенное, но вряд ли успеет... 20:38/// Истинная правда. Не пришел бы по осени ЛВС в сборную, к лету в ней играли бы сплошь молодые да одаренные футболисты.
20:48
П_о_в_а_р
Гаттузо зол! П_о_в_а_р ////К вам в Арсеналий или через пол года к полицаям пристроится, сразу с Йоновым и вернется подмышкой. ----------------------------------------- Арсеналий не уровень ЛеонидВикторыча. А вот Динама со следующего сезона... вероятный вариант. Но до этого (до следующего сезона) вполне можно оказаться в Зенитие, имха.)) Вероятность не большая, согласен, но она ведь есть, согласись.)) Особенно учитывая близкие отношения ЛеонидВикторыча и Артемия Иудовича.)
20:47
Новоуепинни
Самое ржачное что тока в ЦСКА у него тепличные блатные условия были. Больше нигде таких не будет, ибо таких как он - миллион. Тренер - перепиаренный и слабый. Как жить-то и тренировать щас? ))
20:47
баламошка
Уж не думал, что у лошадей такое вселенское горе наступит после ухода Гамбургера. Верните канявым Великого Тренера Лёньку, пусть возрадуются!
20:46