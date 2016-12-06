ЦСКА объявил об уходе Слуцкого

Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после гостевой игры группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Имя нового наставника будет названо до конца недели, информирует пресс-служба красно-синих. По данным "СЭ", Слуцкого заменит наставник "Уфы" Виктор Гончаренко, который ранее входил в тренерский штаб ЦСКА.

После матча с "Тоттенхэмом" Леонид Слуцкий покинет пост главного тренера ЦСКА. Один из самых титулованных тренеров в истории красно-синих уходит по собственному желанию, сохраняя теплые и дружеские отношения с нашим клубом.

ЦСКА благодарит Леонида Слуцкого за семь лет плодотворного сотрудничества, три чемпионских титула, два Кубка России и два Суперкубка, а также за невероятные эмоции, которые команда под его руководством дарила огромной армии армейских болельщиков все эти годы!

Двери нашего клуба всегда будут открыты для Вас, Леонид Викторович! – говорится в сообщении ЦСКА.

Слуцкий возглавил ЦСКА 26 октября 2009 года. За это время наставник привел армейцев к трем чемпионствам в России (2012/13, 2013/14, 2015/16), дважды выигрывал Кубок России (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014). Также специалист дважды становился с красно-синими серебряным призером чемпионата России (2010, 2014/15) и один раз бронзовым (2011/12). 45-летний специалист трижды признавался лучшим тренером года по версии РФС (2012/13, 2013/14, 2015/16).

Под руководством Слуцкого ЦСКА провел 301 матч: одержал 167 побед, 61 раз сыграл вничью и потерпел 73 поражения.

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