21:10 | Футбол — РФПЛ

Шамиль Газизов: "Бадибанга? Мы знаем этого игрока, но с "Шерифом" не общались"


Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что возможные трансферы команды связаны с задачами уфимцев на весеннюю часть чемпионата. По его словам, главный тренер Сергей Семак хотел бы усилить все линии.

 
После 16-ти туров премьер-лиги &quot;Уфа&quot; располагается на восьмом месте.Шамиль Газизов: "Уфа" в еврокубках? Если повезет - мы не откажемся!"

– Совсем скоро откроется трансферное окно. "Уфа" планирует усилить состав?

– Давайте дождемся зимней паузы. Надо точно знать, сколько очков к этому времени окажется в нашем активе, и какие задачи будем решать в весенней части первенства. От этого многое зависит.

– Общались на эту тему с Семаком? Какие позиции нуждаются в усилении?

– Любой тренер и руководитель хотят усиления в каждую линию. У нас много желаний. Но надо подождать.

– СМИ сообщали об интересе клуба к нападающему "Шерифа" Бадибанге, который забил два гола "Локомотиву" в Лиге Европы. Это правда?

– Мы знаем этого игрока, но официального интереса к нему не высказывали, с "Шерифом" не общались.

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