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Шахрин пожелал "Уралу" "оранжевого настроения", а Настя пообещала летать на игры клуба

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Вице-президент "Урала" Александр Левин поздравил Свердловский рок-клуб с 30-летием. Вчера состоялся большой концерт в честь юбилея клуба. На нем выступили такие группы, как "Чайф", "Апрельский марш", "Урфин Джюс", "Настя" и другие. В качестве подарка Левин вручил каждому музыканту футболку с игровым номером.

– Говорят, что в этих футболках будут бесплатно пускать на игры "Урала", – пошутил лидер "Чайфа" Владимир Шахрин. – Нам очень приятно, что в цвета команды "Урал" входит оранжевый цвет, я предлагаю в следующем сезоне черные полоски сделать тоньше, оранжевые – шире, чтобы бы было больше "оранжевого" настроения.

– В этом году уже несколько раз была в Екатеринбурге, жизнь моя неразрывно связана с этим городом, свердловским рок-клубом, – добавила Настя Полева, ныне проживающая в Санкт-Петербурге. – Слежу за играми чемпионата России по футболу, всегда болею за родной "Урал". Рада, что в Екатеринбурге сейчас строят стадион, буду прилетать, болеть, тем более майка у меня уже есть.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BKNTg-hDMdx/?taken-by=fcural_official

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