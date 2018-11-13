Сергей Томаров: "У меня есть разные варианты продолжения карьеры"

Бывший главный тренер "Уфы" Сергей Томаров рассказал о своих дальнейших планах. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Кириченко.

- Сейчас я хочу закончить обучение на категорию PRO. У нас осталось две сессии, в декабре выпускные экзамены. Хочу посвятить себя этому процессу, завершить то, что начато. А в дальнейшем, после нового года буду смотреть. Есть несколько вариантов продолжения карьеры. Будем решать с руководством клуба.

- Вы хотите остаться в "Уфе"?

- Есть варианты продолжения карьеры в клубе, есть какие-то другие варианты. Нужно проанализировать и посмотреть, как это все будет. Определиться со своим будущим. Сейчас тяжело сказать, - сказал Томаров в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.