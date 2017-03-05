21:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Семак: "В матче против "Терека" не обошлось без везения для "Уфы"

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Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 18-го тура чемпионата России против "Терека" (1:0) отметил, что удача была на стороне его подопечных. Специалист подчеркнул, что в атаке уфимцам не удавалось играть так, как этого хотелось бы.

– Тяжелый матч, главное, что мы выиграли, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семак. – Эта победа придаст нам уверенности в своих силах. В атаке нам не удавалось играть так, как мы хотели. Сказывался тот факт, что команда перешла с искуственного поля на натуральное, что было для нас непривычно. "Уфе" не хватало легкости и свежести. Тем не менее, судьба отблагодарила нас за то, что старались и отдавались игре. Без везения не обошлось, но такое везение тоже нужно заслужить своим трудом, и ребята его заслужили.

Трансляция матча "Терек" - "Уфа"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Хороший вратарь - это пол команды - есть такая пословица . Остаётся только пожимать плечами и удивлённо смотреть как некоторые усиливают лавки за большие суммы , а кто то берёт бесплатно хорошего вратаря.

21:36

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