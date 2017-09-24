Сергей Семак: "Уфе" откровенно повезло, когда "Арсенал" попал в штангу"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после победы над "Арсеналом" (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что его игроки во встрече показали все, что могли на данный момент. Он также добавил, что ждет от нападающего Кехинде Фатаи голов, но пока у него не получается забивать, в связи с чем команда испытывает трудности.

– Играли сегодня неплохо, особенно в первом тайме. Моменты были, хотя и не стопроцентные, во второй половине игры сложнее пришлось, – сказал Семак. – Повезло откровенно, когда соперник попал в штангу, в остальном ребята показали все, что могли на данный момент. В концовке пришлось сложно из-за двух замен наших защитников, испытывали серьезное давление. Заработали три очень важных очка, будем готовиться к следующему матчу, победу ребята сегодня заслужили.

– Почему не было дальних ударов в стиле а-ля Семак? Такая установка или бить некому?

– Вопрос философский, как сказал Гвардьола: "Надо покупать голы". Конечно, не хватает футболистов с бомбардирскими качествами, которые могут забивать. А по поводу дальних ударов – надо бить больше.

– Как раз насчет футболистов с бомбардирскими качествами, как оцените старт сезона для Фатаи? Это синдром второго или что?

– Забивать – его прямая работа. Сегодня стараний было достаточно, тоже ждем от него голов, но пока не получается, в связи с этим испытываем некоторые трудности. На сборах пробовали разные тактические схемы, чтобы наша игра была сбалансирована, другим игрокам даем шанс.

– Был небольшой конфликт, когда, если не ошибаюсь, Низелик не дал ввести мяч в игру футболисту "Арсенала". Что было там?

– Насколько понял, это не Низелик, а Сафрониди (смех в зале) внес свою лепту, помог команде. Эмоции били через край, после игры он поговорил с Боурчану, никаких проблем нет.

– Аликину голевую передачу засчитают, это же его подкат был?

– Думаю, он и без голевой передачи доволен победой. Каждый игрок, в том числе и Паша, смотрелись очень хорошо. Тем более нам противостояла очень хорошая команда с прекрасными исполнителями. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Трансляция матча "Уфа" – "Арсенал"