Сергей Семак: "Судейство? "Уфа" скромная команда, нас в расчет никто не берет"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после поражения от "Рубина" (1:2) в матче 27-го тура чемпионата России заявил, что его команда не смогла удержать счет из-за неудачной игры при стандартных положениях. Также специалист не стал комментировать эпизод с назначенным пенальти, отметив, что на этот вопрос должны ответить судьи.

– Почему не смогли удержать победный счет? Потому что неудачно сыграли на стандартах, после которых пропустили два мяча, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Семак. – У нас были моменты, чтобы сравнять счет. По второму тайму претензий быть не может, но чтобы побеждать, нужно больше забивать.

Пенальти? Спросите у судейства. Там столько моментов, которые с них нужно спрашивать. Если Жонатас выходит и хватается за голову, то что говорить о нас, о скромном клубе. Нас в расчет никто не берет, поэтому мы не говорим о судействе.

Трансляция матча "Рубин" – "Уфа"