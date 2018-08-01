Сергей Рыжиков перешел в "Крылья Советов"

Вратарь Сергей Рыжиков подписал двухлетний контракт с "Крыльями Советов", информирует официальный сайт клуба. 37-летний голкипер будет заявлен в ближайшее время и будет выступать под номером 1.

Рыжиков выступал за "Рубин" на протяжении 11 сезонов. Он также вызывался в сборную России. В составе казанского клуба он становился двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка России.