Сергей Прядкин: "Заявление "Краснодара" сделано на эмоциях"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал заявление "Краснодара", касающееся судейства матчей чемпионата России. Напомним, заявление клуб сделал сегодня утром – в нем перечислены ряд ошибок, которые, по мнению "быков", допустили арбитры в матчах команды Игоря Шалимова.

– На мой взгляд, заявление руководства ФК "Краснодар" сделано на эмоциях, – говорит Прядкин. – Идет напряженная концовка чемпионата, клубы борются за каждое очко, в таблице идут практически ноздря в ноздрю.

Что касается темы видеоповторов, мы затрагивали эту тему, клубы готовы на эксперимент. Но для этого необходимо пройти определенный путь, связанный с изменением правил игры в футбол. Мы поддержим такое обращение, если оно будет сделано.

– То есть уже со следующего сезона?

– Не могу так сказать. Необходимо внести изменения в правила, а это дело не одного дня. На заседании правления лиги гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг поднимал этот вопрос. Клубы выступили за видеоповторы.

– "Краснодар" в своем заявлении предложил "российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей". Это значит, что практика есть?

– Повторюсь, считаю, что это заявление сделано на эмоциях. (Сергей ЕГОРОВ)

Будогосский – об обращении "Краснодара":

"Не время и не место выступать с такими заявлениями"