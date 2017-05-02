Будогосский – об обращении "Краснодара": "Не время и не место выступать с такими заявлениями"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский отреагировал на заявление, которое сегодня сделал "Краснодар" на официальном сайте клуба.

"Краснодар" выступил с обращением по поводу необъективного судейства в матчах чемпионата России. Клуб предложил другим командам премьер-лиги отказаться от "порочной практики влияния на судей".

– Честно говоря, у нас сейчас есть проблема другая – получил травму Саша Егоров, – говорит Будогосский. – Пока, к сожалению, неизвестно, во что это выльется.

– То есть он не будет судить концовку чемпионата?

– Трудно сказать. Он позвонил, идет на обследование.

– Ближайшие туры судить не будет?

– Нет, к сожалению. У него с рукой проблемы. Когда работал резервным, с трудом поднимал табличку.

– Как реагируете на заявление "Краснодара" – в частности, на посыл о том, что матчи "быков" судит рефери из Ростова?

– Уже не раз говорил о том, что доверяю всем судьям. У нас есть положение, что судья ФИФА может судить матчи местной команды с какой-либо другой. У меня нет оснований кого-то подозревать и не доверять. Для нас ничего нового в написанном в заявлении нет – мы эти моменты или рассматривали, или будем рассматривать. Если судьи ошиблись, рассмотрим в соответствии с нормативными документами на контрольно-квалификационной комиссии.

– "Краснодар" призвал другие клубы, если цитировать не дословно, не работать с судьями. О чем это говорит?

– Трудно сказать, как толковать эту фразу – в каком контексте. Я доверяю всем судьям, которые у нас в обойме. И хочется верить, что нравственная сторона этих людей на должном уровне. Не время и не место выступать с подобными заявлениями. Создается впечатление, что, когда появляется проблема в клубе, появляются такие публикации эпистолярного жанра. Отношусь к ним спокойно, это право клуба. (Сергей ЕГОРОВ)