Сергей Прядкин: "Преждевременно говорить о внедрении Fan ID в премьер-лиге"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин на пресс-конференции заявил, что пока рано говорить о внедрении Fan ID в чемпионате России. Ранее министр спорта РФ Павел Колобков предложил ввести систему, которая использовалась на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018, во внутрероссийских соревнованиях.

– Наверное, преждевременно задавать такой вопрос (о Fan ID). Знаю, что министр спорта выступил с инициативой оставить Fan ID на матчах премьер-лиги. Положительный момент в Fan ID – это то, что совершенно другая публика присутствовала на матчах. Не обижая фанатские объединеия. С точки зрения реализации новой стратегии это было бы огромным подспорьем, – сказал Прядкин.

– Все это преждевременно. Существует система идентификации и в РПЛ. Мы работаем вместе с разработчиками Fan ID. Пытаемся сделать удобную систему – прежде всего, для болельщиков. Которая не вызывала бы ни у кого отторжения, – отметил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин. (Илья АНДРЕЕВ)

Чемпионат России-2018/19 стартует 28 июля.

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