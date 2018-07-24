Сергей Прядкин: "Нет чувства, что "Анжи" может сняться по ходу сезона"

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин уверен в том, что "Анжи", несмотря на определенные проблемы, доиграет чемпионат России до конца.

Напомним, что махачкалинский клуб по итогам прошлого сезона вылетел в ФНЛ, однако сохранил место в элите после того, как "Амкар" прекратил свое существование из-за финансовых проблем. На данный момент у "Анжи" тяжелое финансовое положение.

– Я беседовал с президентом "Анжи". Там сложная ситуация. Пока "Анжи" готовится к сезону. Ряд игроков пришло, ряд – ушло. Думаю, клуб будет играть. – Ну, у вас есть чувство, что они могут сняться по ходу сезона? – Нет. У меня нет. (Илья АНДРЕЕВ) ​