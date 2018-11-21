Сергей Прядкин: "ЦСКА приятно удивляет своим выступлением в чемпионате России"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отметил, что ЦСКА приятно удивляет своим выступлением в чемпионате России. По его словам, футболисты доказали, что к ним надо относиться серьезно.

- ЦСКА - одна из самых заслуженных команд России, - цитирует "РИА Новости" Прядкина. - Перед стартом сезона общался с руководством клуба, в душе они надеялись на успешное выступление, реально смотрели на вещи и были настроены оптимистично. Молодые ребята вместе с опытными игроками своей жаждой побед и характером, ведомые амбициозным тренером, доказали, что к ним надо относиться серьезно. Армейцы приятно удивляют своим выступлением", - ответил Прядкин на вопрос, какая команда приятно удивила его за 14 туров чемпионата России.