Сергей Передня: "Безбородов увидел руку и внаглую отвернулся!"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Передня после поражения в матче 28-го тура РФПЛ от "Уфы" (0:1) был возмущен не назначенным судьей пенальти во втором тайме. По словам специалиста, арбитр увидел касание рукой мяча со стороны соперника и нагло отвернулся.

- У нас первые минуты матча не задались, - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Передня. - Была несогласованность действий в обороне, которая привела к пропущенному мячу. Потом старались выправиться. Первый тайм не задался с точки зрения того, что мы никак не могли перейти из обороны в хорошую атаку. Во втором добавили, стали вести себя более агрессивно, добавили в атаке. Не назначенный Безбородовым пенальти подкосил. Судья увидел руку и внаглую отвернулся! Это какой-то удел слабых, что ли?

В этой игре чаще стали бить, особенно во втором тайме. Но ударов по воротам все равно мало, это психология у ребят какая-то психология. Мы все равно постараемся забить гол в этом году.

"Уфа" поднялась на шестую строчку турнирной таблицы РФПЛ, набрав 39 очков. "СКА-Хабаровск", имея в активе 14 очков, уже потерял шансы попасть в следующий сезон турнира.

Трансляция матча "Уфа" – "СКА-Хабаровск"