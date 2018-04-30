Сергей Передня: "Безбородов увидел руку и внаглую отвернулся!"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Передня после поражения в матче 28-го тура РФПЛ от "Уфы" (0:1) был возмущен не назначенным судьей пенальти во втором тайме. По словам специалиста, арбитр увидел касание рукой мяча со стороны соперника и нагло отвернулся.
- У нас первые минуты матча не задались, - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Передня. - Была несогласованность действий в обороне, которая привела к пропущенному мячу. Потом старались выправиться. Первый тайм не задался с точки зрения того, что мы никак не могли перейти из обороны в хорошую атаку. Во втором добавили, стали вести себя более агрессивно, добавили в атаке. Не назначенный Безбородовым пенальти подкосил. Судья увидел руку и внаглую отвернулся! Это какой-то удел слабых, что ли?
В этой игре чаще стали бить, особенно во втором тайме. Но ударов по воротам все равно мало, это психология у ребят какая-то психология. Мы все равно постараемся забить гол в этом году.
"Уфа" поднялась на шестую строчку турнирной таблицы РФПЛ, набрав 39 очков. "СКА-Хабаровск", имея в активе 14 очков, уже потерял шансы попасть в следующий сезон турнира.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/
hant64
Интересно, СЭ сам начисляет очки за проигранные матчи? До этой игры у СКА было 13 очков, они проиграли, и стало 14 очков? У вас там в редакции одни безмозглые собрались, что ли, столько косяков в материалах, просто позорище.
15:26
Ботаникум
БобровФан ---- "Карась" - вообще "Калигула-со-свистком", чистой воды "Император росфутболлллля"!!!
15:12
sailor1990
Не каждое касание мячом руки является нарушением. Передне не мешало бы изучать судейские разъяснения, там есть некоторые изменения с того времени, когда он сам играл
15:09
БобровФан
Безбородов ошибается не первый раз. Вроде как для СКА эта игра ничего не решала (хотя это не оправдание), но просто не знаешь, кого назначать на ответственные матчи. И считающийся одним из лучших Карасев тоже ошибается. При этом и Безбородов и Карасев ведут себя на поле как диктаторы. Авторитет судьи зарабатывается не поведением на поле, а квалифицированным судейством. И не надо говорить, что судьи люди и могут ошибаться, надо растить тех, кто не ошибается, у кого ошибка - это досадное недоразумение. Мы еще долго будем пожинать наследие г-на Будогосского, "не сдававшего" своих арбитров.
15:02
novic
Опять Зенит все купил?
14:53
вперёд Спартак!
Судья - честная, не козёл он!)))))))))))))))))
14:51
Vedi
Ну не захотел увидеть , подумаешь СКА какое то бедное , все равно в ПД , в тут борьба за 6 место , Семак в топ клуб рвется - сыграть в ничью с аутсайдером нельзя , жизнь кипит , все как всегда - бедным на этом празднике делать нечего. Сэ ля ви.
14:33
npokypop_6apcyk
"Мы все равно постараемся забить гол в этом году." - отлично сказано! Вперёд, Хабаровск, к новым победам!
13:57
delacrua
это была "Божья рука".
13:50