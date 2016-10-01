Сергей Павлов: "Арсеналу" не хватило опыта и везения"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Павлов после ничьей в матче 9-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1) отметил, что его команде не повезло в концовке. "Локомотив" сравнял счет на 90-й минуте с пенальти.

– У нас вторая игра такая, когда пропускаем в самой концовке. По такому матчу требуется контригра. Надо было аккуратнее сыграть в эпизоде с пенальти, – сказал Павлов в эфире телеканала "Наш футбол". – "Локомотив" начал играть авантюрно – Чорлука играл центрального нападающего, а "Арсеналу" не хватило хорошей контратаки. Бурмистров играл первый матч в основе, так что в атаке мы должны прибавить. "Арсенал" не повезло, а где-то не хватило опыта.