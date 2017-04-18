Сергей Лапочкин: "Удаление Расича? Он безрассудно врезался во вратаря"

Арбитр матча 23-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Локомотивом" (0:3) Сергей Лапочкин объяснил, за что удалил с поля форварда туляков Федерико Расича. Напомним, что футболист столкнулся с голкипером московского клуба Гильерме, когда тот ловил мяч в воздухе. Игрок "Арсенала" приземлился на ноги, а вратарь, потеряв равновесие, упал на газон.

– Изначально собирался показывать желтую карточку, – сказал в эфире программы "Свисток" на телеканале "Наш футбол" Лапочкин. – Надо было оценить степень тяжести травмы Гильерме. Показалось, что было серьезно столкновение. Было ощущение, что он мог получить травму. Вспомните ситуацию, когда Деян Радич и Сергей Нарубин получили серьезные травмы, после которой Радич, например, так и не вернулся в футбол.

Игрок не собирался играть в мяч головой, разворачивал тело, безрассудно врезался во вратаря, не думая о его безопасности. Я показал желтую карточку игроку, она оказалась второй. Так я оценил этот момент.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Арсенал" – "Локомотив"