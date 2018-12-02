Сергей Хусаинов – о пенальти в ворота "Ростова" в матче с ЦСКА: "11-метровый был. Левников принял решение в пользу атаки"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" назначение пенальти в матче 16-го тура премьер-лиги между "Ростовом" и ЦСКА. На 54-й минуте главный арбитр Кирилл Левников указал на точку, но, по мнению дончан, фол был до штрафной.

– Был ли пенальти в ворота "Ростова"? – вопрос Хусаинову.

– Был. Армейца сбили до штрафной, а падать он начал уже внутри. Но это очень тяжелая ситуация. Только судья мог определить ставить пенальти или нет. Скорее всего, он принял решение в пользу атаки. А уже футбольный бог вернул ростовчанам должок в виде отбитого Песьяковым удара. (Арман Мкртчян)