21:06 | Футбол — РПЛ

Сергей Хусаинов – о пенальти в ворота "Ростова" в матче с ЦСКА: "11-метровый был. Левников принял решение в пользу атаки"

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" назначение пенальти в матче 16-го тура премьер-лиги между "Ростовом" и ЦСКА. На 54-й минуте главный арбитр Кирилл Левников указал на точку, но, по мнению дончан, фол был до штрафной.

– Был ли пенальти в ворота "Ростова"? – вопрос Хусаинову.

– Был. Армейца сбили до штрафной, а падать он начал уже внутри. Но это очень тяжелая ситуация. Только судья мог определить ставить пенальти или нет. Скорее всего, он принял решение в пользу атаки. А уже футбольный бог вернул ростовчанам должок в виде отбитого Песьяковым удара. (Арман Мкртчян)

Ростов - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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