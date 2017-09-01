Сергей Фурсенко: "Зенит" сэкономил 35-40 миллионов евро"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после закрытия трансферного окна подчеркнул, что им удалось создать новую команду в сжатые сроки. По словам руководителя, сине-бело-голубые сэкономили на переходах 35-40 миллионов евро.

– С 16 игроками "Зенит" реструктурировал отношения. Как не удивительно, мы сэкономили 35-40 миллионов евро на том, что отдали в аренду, продали, или не продлили контракты, – сказал Фурсенко в эфире программы "Все на футбол". – Подписали же 12 игроков. С моей точки зрения – лучших, которые были на рынке. Создана новая команда. Естественно, она подбиралась под философию Манчини. Сложно сказать, что мы не сделали

Вне всякого сомнения, создан боеспособный коллектив. Этот процесс проходил в жутком цейтноте. "Зениту" выпал очень тяжелый график, делали все с колес. Люди, занимавшиеся трансферами, справились с этим на пять баллов.

Необходимо чтобы команда была мощной. В будущем возможны продажи. Мы ведем паспорт каждого футболиста. По нашим оценкам их стоимость удвоится.

Трансферное окно закрывается. LIVE!