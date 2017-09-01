Сергей Фурсенко: "Зенит" сэкономил 35-40 миллионов евро"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после закрытия трансферного окна подчеркнул, что им удалось создать новую команду в сжатые сроки. По словам руководителя, сине-бело-голубые сэкономили на переходах 35-40 миллионов евро.
– С 16 игроками "Зенит" реструктурировал отношения. Как не удивительно, мы сэкономили 35-40 миллионов евро на том, что отдали в аренду, продали, или не продлили контракты, – сказал Фурсенко в эфире программы "Все на футбол". – Подписали же 12 игроков. С моей точки зрения – лучших, которые были на рынке. Создана новая команда. Естественно, она подбиралась под философию Манчини. Сложно сказать, что мы не сделали
Вне всякого сомнения, создан боеспособный коллектив. Этот процесс проходил в жутком цейтноте. "Зениту" выпал очень тяжелый график, делали все с колес. Люди, занимавшиеся трансферами, справились с этим на пять баллов.
Необходимо чтобы команда была мощной. В будущем возможны продажи. Мы ведем паспорт каждого футболиста. По нашим оценкам их стоимость удвоится.
Баск
Папа, я сегодня сэкономил 30 рублей-не поехал, а пробежал за трамваем. Сынок, бегай за такси.
00:32
zenitoman
Сергей Наталушко Странный тот, кто пишет слово сэкономил с Ъ. Ничего страшного, завтра на уроке "русского языка" наверстает)))
00:32
Buga
Красавцы!!!
00:29
Сергей Наталушко
Странный тот, кто пишет слово сэкономил с Ъ.
00:28
zenitoman
Селекционный отдел "Спартака" и лично М. Каррера с Федуном, стоя аплодируют Селеционной службе ФК "Зенит"!
00:26
Arty
Странный он, съэкономил, там, где мог вообще не потратить. Называется стратегия ложной экономии!
00:24