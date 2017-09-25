Сергей Андреев: "Не исключаю, что ЦСКА и "Локомотив" войдут в тройку"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев в интервью "СЭ" после матча 11-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Зенитом" (0:2) отметил, что компанию сине-бело-голубым в тройке призеров составят "Локомотив" и ЦСКА​. Также он признался, что не понимает, что твориться с действующим чемпионом страны - "Спартаком".

– Назовете первую тройку чемпионата России?

– Понятно, что "Зенит" первый. А дальше… Не исключаю, что ЦСКА и "Локомотив".

– "Спартак" вы отсекли даже из претендентов на медали?

– Я отсек? Они сами себя отсекают. Я не знаю, что творится с красно-белыми. Но нельзя же так играть с "Анжи"! Радуйтесь, что вообще одно очко завоевали. "Спартак" слишком многое упустил… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Андреева