Семин недоволен календарем перед финалом Кубка России

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей с "Ростовом" (0:0) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что встреча получилась тяжелой. Также Семин выразил недовольство календарем, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Очень тяжелая игра, почти без моментов для обеих команд. Нам было непросто по той причине, что выпал ряд игроков. Плюс очень сложный и тяжелый календарь график, за 9 дней мы провели три игры, физическое состояние было не особенно хорошим. Это главное.

– Почему не играл Ари?

– У него микротравма икроножной мышцы после последнего матча, и я просто не стал им рисковать. А то мог бы выпасть до конца сезона.

– Собирается ли "Локомотив" форсировать форму к финалу Кубка России?

– Форсировать нечего. Тот календарь, который представила премьер-лига, он неправильный и ненормальный! Это финал Кубка. Должны подойти команды в хорошем состоянии и показать хороший футбол, за который лиге не было бы стыдно. Но как можно подойти в хорошем состоянии, если за шесть дней до него команда проведет три игры?! Как?! Я этого не понимаю. Или на Кубок просто не обратили внимание. Календарь можно было сделать более равномерным и дать обеим командам какой-то перерыв для подготовки. А не играть через два дня на третий. У нас за шесть дней три игры, а у "Урала" – за семь дней три игры, то есть один день лишний. И я думаю, что игроки национальной сборной вообще попадут в яму после такого цикла.

Люди приедут в Сочи посмотреть хороший футбол и увидеть праздник, а нам делают такой календарь.