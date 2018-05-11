20:56 | Футбол — РФПЛ

Селихов будет восстанавливаться около полугода

Александр СЕЛИХОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Александр СЕЛИХОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Сроки восстановления 24-летнего вратаря "Спартака" Александра Селихова могут, по данным "СЭ", составить около полугода. Напомним, что голкипер получил травму ахиллова сухожилия в пятницу на тренировке красно-белых, в понедельник 14 мая ему предстоит операция в Риме.

Из-за повреждения он не попал в число футболистов сборной России, которые будут готовиться к ЧМ-2018. В сезоне-2017/18 Селихов провел в составе москвичей 30 официальных матчей, пропустив 32 мяча.

Ситуация заставит руководство столичного клуба начать поиск еще одного вратаря - на данный момент в обойме первой команды остаются 34-летний Артем Ребров и 20-летний Александр Максименко. Этого недостаточно как для полноценной подготовки к чемпионату-2018/19 (она начнется уже в середине июня), так и для выступлений на его первом отрезке. Скорее всего, речь пойдет об аренде голкипера на один год. (Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Островзаячий

Ну вот и Беленов дождался.

21:29

delacrua

все будет нормально.

21:13

zapravduya

Да... Это уже даже не вопросы, а вопросища к физрукам-псевдофизио "Спартака". Вратарь, на тренировке, на полгода... Может пора кого из них и порвать на кресты?

21:12

henri71

Предлагаю взять в аренду Медведева из Локо

21:10

Jean4

А вот это уже полный ***, на целователя штанг надежды нет.

21:08

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