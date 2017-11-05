Себастьян Дриусси: "Зенит" мог увезти три очка, но отлично сыграл вратарь "Рубина"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые могли одержать победу в матче 16-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:0). По словам форварда, вратарь казанцев Сослан Джанаев не позволил петербуржцам забить, показав отличную игру.

– Мы имели хорошие моменты в концовке и могли увезти три очка, но отлично сыграл вратарь "Рубина", – начал Дриусси.

– В Казани было холодно... Как вам, аргентинцам, играется в такую погоду?

– Да, холодно. Как и во всех русских городах. Мы уже привыкаем к этому. Погода не сказалась на результате матча.

– Что сказал Манчини в перерыве матча?

– Это остается в раздевалке.

– Вас сегодня очень хорошо поддерживали трибуны.

– Да, мы это чувствовали. Спасибо болельщикам за поддержку. (Артур ЕНИКЕЕВ)