21:42 | Футбол — РФПЛ

Себастьян Дриусси: "Зенит" мог увезти три очка, но отлично сыграл вратарь "Рубина"

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Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые могли одержать победу в матче 16-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:0). По словам форварда, вратарь казанцев Сослан Джанаев не позволил петербуржцам забить, показав отличную игру.

 
Сегодня. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Уфа&quot; - 3:1. Радость ФЕРНАНДУ (№11) и Георгия ДЖИКИЯ."Спартак" одержал волевую победу над "Уфой"

– Мы имели хорошие моменты в концовке и могли увезти три очка, но отлично сыграл вратарь "Рубина", – начал Дриусси.

– В Казани было холодно... Как вам, аргентинцам, играется в такую погоду?

– Да, холодно. Как и во всех русских городах. Мы уже привыкаем к этому. Погода не сказалась на результате матча.

– Что сказал Манчини в перерыве матча?

– Это остается в раздевалке.

– Вас сегодня очень хорошо поддерживали трибуны.

– Да, мы это чувствовали. Спасибо болельщикам за поддержку. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Рубин - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Лоуренс Аравийский

Что не так?

21:48

Лоуренс Аравийский

Если всё время бить во вратаря,то все вратари будут лучшеми!

21:47