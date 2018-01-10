Самсонов перешел из "Спартака" в "СКА-Хабаровск"

"Спартак" и "СКА-Хабаровск" заключили трансферный контракт о переходе в дальневосточный клуб 24-летнего полузащитника Артема Самсонова, информирует официальный сайт красно-белых.

– "Спартак" благодарит Артема за годы, проведенные в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере, – отмечается в сообщении.

Самсонов является воспитанником спартаковской Академии. В 2011 году он дебютировал в молодежной команде, с которой в сезоне-2012/2013 стал победителем чемпионата России. С 2013 года Самсонов выступал за "Спартак-2". В его составе он выиграл первенство ПФЛ-2014/2015.

В нынешнем сезоне Самсонов, который был капитаном команды, провел 14 матчей и забил два гола.

В составе первой команды опорный полузащитник дебютировал в матче открытия стадиона "Открытие Арена" с "Црвеной Звездой" (1:1), а его официальный дебют состоялся 23 сентября 2014 года во встрече 1/16 финала Кубка России против "Смены".

5 ноября 2017 года Самсонов дебютировал в премьер-лиге, выйдя на замену в игре с "Уфой" (3:1), а 18 ноября сыграл с "Краснодаром" (4:1).