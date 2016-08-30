"Ростов" завтра может подписать Граната

По информации "СЭ", завтра "Ростов" может подписать контракт с защитником "Спартака" Владимиром Гранатом. 29-летний игрок в ближайшее время может разорвать контракт с красно-белыми, после чего перейти в "Ростов". Срок договора – 3 года.
В этом сезоне Гранат не провел ни одного матча за основной состав "Спартака", выступая в турнире ФНЛ за "Спартак-2" (9 матчей). В прошлом году Гранат провел 14 матчей за "Спартак" в чемпионате России.
coxo
то,что ростов будут разваливать, давно ясно и развалят,потому что теперь в ростове спорт №1-катание на спортивных велосипедах по пешеходным дорожкам
17:54
Tuxon
Значит Новосельцева точно Зеня подпишет)
17:46
Гаттузо зол!
А откуда деньги на его личку? Он ведь в Спаме имел ЗП больше двух ломтей. И дело не только в ЗП, а зачем он вообще Ростову? Абсолютно средненький игрочишка.
17:45
Супершвайни
Как гриццо, тренеру виднее)
17:37
howard
Если Бердыев будет с ним работать, то посмотрим.
17:30
Spartak-Online1
Слава богу!
17:21