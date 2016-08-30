"Ростов" завтра может подписать Граната

По информации "СЭ", завтра "Ростов" может подписать контракт с защитником "Спартака" Владимиром Гранатом. 29-летний игрок в ближайшее время может разорвать контракт с красно-белыми, после чего перейти в "Ростов". Срок договора – 3 года.

В этом сезоне Гранат не провел ни одного матча за основной состав "Спартака", выступая в турнире ФНЛ за "Спартак-2" (9 матчей). В прошлом году Гранат провел 14 матчей за "Спартак" в чемпионате России.