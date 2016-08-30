17:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" завтра может подписать Граната

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По информации "СЭ", завтра "Ростов" может подписать контракт с защитником "Спартака" Владимиром Гранатом. 29-летний игрок в ближайшее время может разорвать контракт с красно-белыми, после чего перейти в "Ростов". Срок договора – 3 года.

В этом сезоне Гранат не провел ни одного матча за основной состав "Спартака", выступая в турнире ФНЛ за "Спартак-2" (9 матчей). В прошлом году Гранат провел 14 матчей за "Спартак" в чемпионате России.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Tuxon

Значит Новосельцева точно Зеня подпишет)

17:46

Гаттузо зол!

А откуда деньги на его личку? Он ведь в Спаме имел ЗП больше двух ломтей. И дело не только в ЗП, а зачем он вообще Ростову? Абсолютно средненький игрочишка.

17:45

Супершвайни

Как гриццо, тренеру виднее)

17:37

howard

Если Бердыев будет с ним работать, то посмотрим.

17:30

Spartak-Online1

Слава богу!

17:21

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