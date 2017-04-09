22:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" повторил рекорд "Торпедо"-1999

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Нулевая ничья в Черкизове стала для "Ростова" четвертой подряд в матчах чемпионата России. До "Локомотива" ростовчане делили очки с "Тереком", "Крыльями Советов" и "Краснодаром". Лишь однажды за 25-летнюю историю турнира один из клубов проводил четыре подряд безголевых встречи за сезон.

В 1999 году таким образом отметилось "Торпедо", последовательно сыгравшее 0:0 с "Шинником", "Зенитом", "Спартаком" и ЦСКА. Четыре нулевых ничьих подряд было и у "Текстильщика", однако первый матч серии пришелся на сезон-1992, а три последующих на сезон-1993. (Кирилл БУРДАКОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Chingizid

Сомнительный рекорд, для команды которая хочет играть в еврокубках.

23:41

echo2011

Повторили рекорд,сами того не ведая. Великая вещь-статистика.

22:53

Непорочный как ТИ

армавир забыли у них больше было

22:40

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