21:53 | Футбол — РФПЛ

"Ростов" обыграл "Динамо" и поднялся на третье место

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В матче 5-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле обыграл "Динамо" – 1:0. Единственный гол с пенальти забил Тимофей Калачев. Этот результат позволил его команде подняться на третье место в таблице. Бело-голубые идут 11-ми.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Динамо" (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: Калачев, 19 - с пенальти.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Ингасон, Вилюш, Байрамян, Калачев (Юсупов, 68), Гацкан, Могилевец, Зуев (Думбья, 75), Дядюн (Шомуродов, 87).

"Динамо": Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Терехов, Катрич (Темников, 71), Зотов, Соу, Панченко, Ташаев, Вандерсон.Предупреждения: Соу, 11. Гацкан, 15. Терехов, 17. Байрамян, 21. Катрич, 21. Ингасон, 26. Паршивлюк, 56.

Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Болховитин, Жвакин (все Ленинградская область).

9 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" – "Динамо"

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Duckhunter68

Страшно злит не поражение команДы, хотя оно неприятно, а то безволие и поху#зм, с которым провело на поле 90 минут Динамо! Со свиньями боролись до конца, с Уралом - несчастный случай, вроде после Амкара какой-то просвет появился, и на тебе - темень тёмная! Шалманист, привет! Пенальти не было, ростовчанин нырнул красиво... Но наши и на ничью не наиграли!

22:18

Бормо-сан

RSDsouth Нобоа, Медведев , Сослан - мы не уверены что место в составе Ростова Вам будет гарантировано . Звоните Дьякову - он на правильном пути ... Но мы будем рады всем из " Мужиков " Не станьте Ванями рыжими в Питере ! Вспомните Аякс, Баварию и МЮ ! 22:08 ------------------------ зато зарплата без задержек. Недоедали в Ростове, коммуналку не чем платить было, а щас лавочка теплая и получка стабильная.

22:16

wowaizrostowa73

Вопреки прогнозам отличный старт в чемпионате!!! МУЖИКИ!!!

22:14

самарец

Ростовчане доказывают свою ориентацию !! мужики!!

22:09

Kent....

Динамо это полный пазор,не игры не руки тренера,смотреть на это противно!!!фнл фнл фнл !мош там будите играть

22:08

RSDsouth

Нобоа, Медведев , Сослан - мы не уверены что место в составе Ростова Вам будет гарантировано . Звоните Дьякову - он на правильном пути ... Но мы будем рады всем из " Мужиков " Не станьте Ванями рыжими в Питере ! Вспомните Аякс, Баварию и МЮ !

22:08

Басист

Молодцы мужики! Им трудно, они только сыгрываются, не всё получается - но стараются и бьются, и это приносит результат. Красавцы!!! С победой всех ростовчан. P.S. Первый пенальти в чемпионате с ноября 2015 года, йеееее! Не прошло и двух лет))))) Лапочкин натурал))

22:08

egoshin-alex

Тупая и унылая игра в исполнении ДМ. Тренеры, видимо, учат только держанию мяча. Любой острый ход исключается. Опять - в обжитую ФНЛ...

22:05

Slim Taller

Динамо не создало ни одного голевого момента.Ошибка Мевли в самом конце не в счёт,да и удар Зотова неплох. Поэтому,несмотря на счёт,уверенная победа.

22:04

Патриот Сибири

Молодцы ростовчане! Несмотря ни на что, выиграли очередное русское класико и идут в лидерах!

22:02

РСМ-1970

Как сказал Юсупов, "классные" чтобы выиграть у Ростова должны кровью умыться

22:01

Шалманист

Пенальти не было! Но это совершенно не умаляет того, что Динамо играло отвратительно... Калитвенцев, что с командой?!

22:01

РСМ-1970

Ну, как-то так))

21:59

Солёный

Ну Ростов и автобус... чет мне чуется, что команда с более классными чем у ментов исполнителями отдрючит его по самое не хочу...

21:58