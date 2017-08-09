"Ростов" обыграл "Динамо" и поднялся на третье место

В матче 5-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле обыграл "Динамо" – 1:0. Единственный гол с пенальти забил Тимофей Калачев. Этот результат позволил его команде подняться на третье место в таблице. Бело-голубые идут 11-ми.
Чемпионат России
Премьер-лига
5-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Динамо" (Москва) – 1:0 (1:0)
Гол: Калачев, 19 - с пенальти.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Ингасон, Вилюш, Байрамян, Калачев (Юсупов, 68), Гацкан, Могилевец, Зуев (Думбья, 75), Дядюн (Шомуродов, 87).
"Динамо": Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Терехов, Катрич (Темников, 71), Зотов, Соу, Панченко, Ташаев, Вандерсон.Предупреждения: Соу, 11. Гацкан, 15. Терехов, 17. Байрамян, 21. Катрич, 21. Ингасон, 26. Паршивлюк, 56.
Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Болховитин, Жвакин (все Ленинградская область).
9 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
Трансляция матча "Ростов" – "Динамо"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #РостовДинамо 1:0 19' Тимофей Калачев (пенальти) pic.twitter.com/GZs7ug10LD– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
Duckhunter68
Страшно злит не поражение команДы, хотя оно неприятно, а то безволие и поху#зм, с которым провело на поле 90 минут Динамо! Со свиньями боролись до конца, с Уралом - несчастный случай, вроде после Амкара какой-то просвет появился, и на тебе - темень тёмная! Шалманист, привет! Пенальти не было, ростовчанин нырнул красиво... Но наши и на ничью не наиграли!
22:18
Бормо-сан
RSDsouth Нобоа, Медведев , Сослан - мы не уверены что место в составе Ростова Вам будет гарантировано . Звоните Дьякову - он на правильном пути ... Но мы будем рады всем из " Мужиков " Не станьте Ванями рыжими в Питере ! Вспомните Аякс, Баварию и МЮ ! 22:08 ------------------------ зато зарплата без задержек. Недоедали в Ростове, коммуналку не чем платить было, а щас лавочка теплая и получка стабильная.
22:16
wowaizrostowa73
Вопреки прогнозам отличный старт в чемпионате!!! МУЖИКИ!!!
22:14
самарец
Ростовчане доказывают свою ориентацию !! мужики!!
22:09
Kent....
Динамо это полный пазор,не игры не руки тренера,смотреть на это противно!!!фнл фнл фнл !мош там будите играть
22:08
RSDsouth
Нобоа, Медведев , Сослан - мы не уверены что место в составе Ростова Вам будет гарантировано . Звоните Дьякову - он на правильном пути ... Но мы будем рады всем из " Мужиков " Не станьте Ванями рыжими в Питере ! Вспомните Аякс, Баварию и МЮ !
22:08
Басист
Молодцы мужики! Им трудно, они только сыгрываются, не всё получается - но стараются и бьются, и это приносит результат. Красавцы!!! С победой всех ростовчан. P.S. Первый пенальти в чемпионате с ноября 2015 года, йеееее! Не прошло и двух лет))))) Лапочкин натурал))
22:08
egoshin-alex
Тупая и унылая игра в исполнении ДМ. Тренеры, видимо, учат только держанию мяча. Любой острый ход исключается. Опять - в обжитую ФНЛ...
22:05
Slim Taller
Динамо не создало ни одного голевого момента.Ошибка Мевли в самом конце не в счёт,да и удар Зотова неплох. Поэтому,несмотря на счёт,уверенная победа.
22:04
Патриот Сибири
Молодцы ростовчане! Несмотря ни на что, выиграли очередное русское класико и идут в лидерах!
22:02
РСМ-1970
Как сказал Юсупов, "классные" чтобы выиграть у Ростова должны кровью умыться
22:01
Шалманист
Пенальти не было! Но это совершенно не умаляет того, что Динамо играло отвратительно... Калитвенцев, что с командой?!
22:01
РСМ-1970
Ну, как-то так))
21:59
Солёный
Ну Ростов и автобус... чет мне чуется, что команда с более классными чем у ментов исполнителями отдрючит его по самое не хочу...
21:58