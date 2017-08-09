"Ростов" обыграл "Динамо" и поднялся на третье место

В матче 5-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле обыграл "Динамо" – 1:0. Единственный гол с пенальти забил Тимофей Калачев. Этот результат позволил его команде подняться на третье место в таблице. Бело-голубые идут 11-ми.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Динамо" (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: Калачев, 19 - с пенальти.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Ингасон, Вилюш, Байрамян, Калачев (Юсупов, 68), Гацкан, Могилевец, Зуев (Думбья, 75), Дядюн (Шомуродов, 87).

"Динамо": Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Терехов, Катрич (Темников, 71), Зотов, Соу, Панченко, Ташаев, Вандерсон.Предупреждения: Соу, 11. Гацкан, 15. Терехов, 17. Байрамян, 21. Катрич, 21. Ингасон, 26. Паршивлюк, 56.

Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Болховитин, Жвакин (все Ленинградская область).

9 августа. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" – "Динамо"