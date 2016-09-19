13:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Российского тренера в "Легии" не будет

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Как сообщили "СЭ" польские коллеги, информация о возможном назначении российского тренера на должность главного тренера "Легии" не соответствует действительности. С высокой долей вероятности, новым наставником варшавского клуба станет местный специалист. Ранее появилась информация, что вместо уволенного Бесника Хаси руководство "Легии" среди прочих рассматривает кандидатуры Олега Кононова и Виктора Гончаренко.

Напомним, что в прошлом сезоне под руководством Станислава Черчесова "Легия" стала чемпионом Польши и обладателем Кубка страны. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

а белорусский будет?

13:54

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