Российского тренера в "Легии" не будет

Как сообщили "СЭ" польские коллеги, информация о возможном назначении российского тренера на должность главного тренера "Легии" не соответствует действительности. С высокой долей вероятности, новым наставником варшавского клуба станет местный специалист. Ранее появилась информация, что вместо уволенного Бесника Хаси руководство "Легии" среди прочих рассматривает кандидатуры Олега Кононова и Виктора Гончаренко.

Напомним, что в прошлом сезоне под руководством Станислава Черчесова "Легия" стала чемпионом Польши и обладателем Кубка страны. (Сергей АСТАХОВ)