Роман Шишкин: "Некоторые мне звонили и поздравляли с чемпионством "Спартака"

Защитник "Локомотива" и сборной России Роман Шишкин отметил, его друг полузащитник Денис Глушаков является одним из лидеров национальной команды. По его словам, он рад победе товарища в чемпионате России.

– Среди лидеров в сборной выделяются Акинфеев и Самедов. Кто еще?

– Денис Глушаков, Артем Дзюба. Ребята давно в сборной, старожилы. Понятно, что за ними тянутся остальные.

– Глушаков – ваш друг. Как вы его поздравили с чемпионством?

– Да я его после каждой игры поздравлял! Единственный раз, когда не позвонил – это сразу после матча "Зенит" – "Терек".

– Почему?

– Включил телевизор, а там он по машинам прыгает. Понял, что звонить бесполезно! На следующий день уже поздравил. Мы вообще часто видимся, так что в этом плане формальности никакие не нужны.

– Вы же воспитанник "Спартака". Частичка вас обрадовалась этой победе?

– "Спартак" – народная команда, и то, что я воспитанник, этого никто не отменит. Оставил часть себя в этом клубе. Но сегодня я в первую очередь рад за своих друзей, знакомых. За болельщиков, конечно. Представляете, некоторые мне звонили и тоже поздравляли: Ром, с победой. Народная команда, по-другому не скажешь. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

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