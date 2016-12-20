20:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Орещук: "Панченко не может вернуться в ЦСКА этой зимой"

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Бывший спортивный директор "Динамо" и известный футбольный агент Роман Орещук в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24" заявил, что нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий на правах аренды за "Динамо", не может вернуться в армейский клуб зимой.

– Панченко не может вернуться в ЦСКА этой зимой, – сказал Орещук. – У него нет такого пункта в контракте. ЦСКА может выкупить его за определенную сумму. Если армейцы захотят, думаю, "Динамо" будет не против.

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