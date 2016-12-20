Роман Орещук: "Если у Гончаренко в ЦСКА не получится, то у клуба есть готовая альтернатива"

Бывший спортивный директор "Динамо" и известный футбольный агент Роман Орещук в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в программе "Футбол России" отметил, что предпочел бы видеть в качестве преемника Леонида Слуцкого у руля ЦСКА тренера молодежной команды Александра Гришина. По его словам, Гришин способен заменить возглавившего армейцев Виктора Гончаренко, если у того что-то не получится.
– Если бы что-то зависело от меня, то я бы свои "пять копеек" отдал бы в пользу Александра Гришина. Считаю, что он уже дорос до поста главного тренера. Но назначили Гончаренко. Время Александра еще придет. Гинер чувствует это. Он не раз общался и подбадривал Гришина.
– Если у Гончаренко не получится с самого начала, не начнется ли давление на Гинера назначить Гришина на пост главного тренера?
– Знаю точно, что Саша точно в эти игры не играет, он очень порядочный и честный человек. С его стороны этого точно не будет. За ребят армейцев не могу говорить. Надеюсь, у Гончаренко все получится. Ну а если нет, то есть готовая альтернатива.
spetrov
...Т.е. кошка между ним и нашим руководством пробежала в свое время.
21:27
spetrov
saiga, говорят, с Семаком в свое время распрощались не совсем по-джентльменски. Так что его приход вряд ли возможен. Хотя никогда не говори никогда.
21:24
saiga
Для ЦСКА было бы гораздо лучше если уже сейчас Гришин и Семак пришли в команду помощниками для Кононова. Го(а)нчаренко это продолжение эпохи застоя имени Слуцкого и продолжения (ветеранского) футбола без новых решений и действий.
21:15
spetrov
Пока, насколько я могу судить по интервью, и Александр Сергеевич понимает, что надо закончить сезон с молодежкой. В первой половине был сделан хороший задел, но важно и во второй держать уровень.
20:36