Роман Орещук: "Если у Гончаренко в ЦСКА не получится, то у клуба есть готовая альтернатива"

Бывший спортивный директор "Динамо" и известный футбольный агент Роман Орещук в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в программе "Футбол России" отметил, что предпочел бы видеть в качестве преемника Леонида Слуцкого у руля ЦСКА тренера молодежной команды Александра Гришина. По его словам, Гришин способен заменить возглавившего армейцев Виктора Гончаренко, если у того что-то не получится.

– Если бы что-то зависело от меня, то я бы свои "пять копеек" отдал бы в пользу Александра Гришина. Считаю, что он уже дорос до поста главного тренера. Но назначили Гончаренко. Время Александра еще придет. Гинер чувствует это. Он не раз общался и подбадривал Гришина.

– Если у Гончаренко не получится с самого начала, не начнется ли давление на Гинера назначить Гришина на пост главного тренера?

– Знаю точно, что Саша точно в эти игры не играет, он очень порядочный и честный человек. С его стороны этого точно не будет. За ребят армейцев не могу говорить. Надеюсь, у Гончаренко все получится. Ну а если нет, то есть готовая альтернатива.