16:47 | Футбол — РФПЛ

Роман Бабаев: "Васин выбыл на срок до 6 месяцев и, скорее всего, пропустит чемпионат мира"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что защитник Виктор Васин пропустит до шести месяцев из-за травмы крестообразных связок колена и, скорее всего, не примет участие в домашнем чемпионате мира.

– Сколько в итоге пропустит Васина, получивший травму крестообразной связки?

– До шести месяцев.

– Получается, Виктор мимо чемпионата мира?

– К сожалению, скорее да, чем нет. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что Васин получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (1:0).

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