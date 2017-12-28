Роман Бабаев: "Стадион ЦСКА будет носить новое название 10 лет"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что домашний стадион команды на 3-й Песчаной улице будет носить название "ВЭБ Арена" на протяжении 10 лет. При этом представитель руководства армейского клуба не исключил, что соглашение с партнером может быть продлено.

- На данный момент речь идет о сроке в десять лет, - сказал генеральный директор ЦСКА. - Но мы уверены, что наверняка продолжим сотрудничество. Так принято в общемировой практике. Даже после трех-четырех лет у людей и футбольной общественности стадион будет ассоциироваться именно с этим наименованием. Поэтому крайне сложно потом его менять. (Павел ГУРЕВИЧ)