18:55 | Футбол — РФПЛ

Стадион ЦСКА официально переименовали

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В четверг стадион ЦСКА официально переименовали в "ВЭБ Арену", передает с 3-й Песчаной улицы корреспондент "СЭ" Павел ГУЕРВИЧ. В церемонии открытия установленной на верхушке башни вывески приняли участие член правления "Внешэкономбанка" Алексей Иванченко и генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

– Реализовать столь амбициозный проект в наше непростое время было бы крайне тяжело без поддержки, – сказал Бабаев. – Считаю, что Москва получила интересный современный спортивный объект. У нас очень успешное сотрудничество с ВЭБ, надеюсь, оно будет продолжаться долго.

Строительство стадиона на 3-й Песчаной улицы началось в 2007 году, а официальное открытие состоялось в сентябри 2016-го. По словам президента ЦСКА Евгения Гинера, общая стоимость объекта составила порядка 400 миллионов долларов. Арена вмещает 30 тысяч человек. Помимо стадиона, в состав объекта входит 38-этажно офисная башня, выполненная в форме Кубка УЕФА, два малых одиннадцатиэтажных офисных корпуса и гостиница. В феврале 2017-го ЦСКА достиг соглашения с банком о присвоении стадиону нового названия.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Vader

ВЭБ-Восхвалитель Экскрементов Баламошка

20:43

Benpb_bl

web-арена.

20:37

dt

у гинера палец наверное на радостях отрос

20:11

Millwall82

отвратный стадион, худший из новых.

20:06

vaysman

да хоть горшком назови только в печь не ставь

19:59

bond1951

впекред ЦСКА........................

19:57

баламошка

ВЭБ. Великий Эпичный Баламошка.

19:35

nn61

"Помимо стадиона, в состав объекта входит 38-этажно офисная башня, выполненная в форме Кубка УЕФА, два малых одиннадцатиэтажных офисных корпуса и гостиница."\\\\\\\\\\\\\\\\Не, неправильно написали. Это помимо 38-этажной офисной башни, выполненной в форме Кубка УЕФА, двух малых одиннадцатиэтажных офисных корпусов и гостиниц в состав объекта по недоразумению вошёл и какой то стадион на небольшое кол- во людей, которому заполнение всё равно не грозит.((

19:29

shpasic

молодцы! быстро построили! на полтора года быстрее Распил-Арены.

19:06