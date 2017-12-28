В четверг стадион ЦСКА официально переименовали в "ВЭБ Арену", передает с 3-й Песчаной улицы корреспондент "СЭ" Павел ГУЕРВИЧ. В церемонии открытия установленной на верхушке башни вывески приняли участие член правления "Внешэкономбанка" Алексей Иванченко и генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

– Реализовать столь амбициозный проект в наше непростое время было бы крайне тяжело без поддержки, – сказал Бабаев. – Считаю, что Москва получила интересный современный спортивный объект. У нас очень успешное сотрудничество с ВЭБ, надеюсь, оно будет продолжаться долго.

Строительство стадиона на 3-й Песчаной улицы началось в 2007 году, а официальное открытие состоялось в сентябри 2016-го. По словам президента ЦСКА Евгения Гинера, общая стоимость объекта составила порядка 400 миллионов долларов. Арена вмещает 30 тысяч человек. Помимо стадиона, в состав объекта входит 38-этажно офисная башня, выполненная в форме Кубка УЕФА, два малых одиннадцатиэтажных офисных корпуса и гостиница. В феврале 2017-го ЦСКА достиг соглашения с банком о присвоении стадиону нового названия.