Роман Бабаев: "Не уверен, что дисквалификацию Еременко вообще сократят"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" признался, что дисквалификация полузащитника Романа Еременко будет сокращена максимум на полгода. Игрок был дисквалифицирован на 2 года из-за обнаруженных в его допинг-пробе следов употребления кокаина. Футболист пытается обжаловать это наказание.

– Знаете, всегда хочется надеяться на лучшее, - отметил Бабаев. - Но, к сожалению, умом понимаю, что серьезных послаблений ждать не приходится. То есть, думаю, если дисквалификацию и сократят, то незначительно.

– Насколько сократят? На полгода?

– Полгода – это максимально. И то не уверен, что даже это случится… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Бабаева - по ссылке