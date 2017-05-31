Роман Бабаев: "Ионов не очень хорошо вписался в новую тактическую модель ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" рассказал, почему армейцы приняли решение не выкупать контракт нападающего Алексея Ионова у московского "Динамо".

– ЦСКА решил не выкупать контракт Ионова у "Динамо" по спортивным показателям или потому, что не нашлось средств?

– Совокупность факторов. Имели значение и зарплата, и трансферная стоимость Алексея, прописанная в опции по выкупу его контракта. К сожалению, он не очень хорошо вписался в новую тактическую модель. Выходил достаточно часто, но не всегда действовал результативно. Однако все равно принес нам пользу, забивал важные голы, отдавал передачи. Так что не считаем его приглашение ошибкой. С учетом кадровых потерь, которые мы понесли, Ионов свое дело сделал. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

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