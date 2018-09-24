Ролан Гусев: "Из новичков ЦСКА отмечу Влашича. Облякову нужно время, чтобы освоиться"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник армейцев Никола Влашич удачно вписался в игру команды. Он забил мяч в матче 8-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1).

– Кого из новичков отметите?

– Влашича. Очень быстрый, техничный, настырный, хорошо видит поле. При этом не чурается черновой работы, помогает защитникам. Абель Эрнандес – тоже отличное приобретение. Жаль, в прошлом туре травму получил.

– Обляков – это усиление?

– Да. Мальчишка талантливый, но ему надо время, чтобы освоиться. Одно дело – играть в "Уфе", где нет задачи побеждать в каждом матче. А ЦСКА – это совершенно другой уровень. (Александр Кружков)

Полная версия интервью Ролана Гусева