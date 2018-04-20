РФС: "Принятые в отношении Денисова меры устраивают, других санкций не будет"

Руководство Российского футбольного союза (РФС) устраивают меры, принятые в отношении полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова, сообщили "СЭ" в пресс-службе организации. Ранее стало известно, что руководство клуба оштрафовало Денисова на 1 миллион рублей за оскорбительную надпись в протоколе допинг-тестирования. Гендиректор РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что хавбека может также ждать дисквалификация, если дело против него будет инциировано РФС.
- РФС уже получил разъяснение клуба и самого футболиста. Принятые клубом меры полностью устраивают руководство Союза. Инцидент можно считать исчерпанным. Никаких дополнительных санкций не предусмотрено. Соответсвующие документы уже отправлены в РУСАДА, - сказали в пресс-службе. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
AnatolyNZ
Игорь,в некоторых моментах,надо включать голову.
04:08
tigana.1982
Чем дальше, тем больше поводов для сомнения в психическом здоровье этого гражданина...
18:36 20 апреля
Непорочный как ТИ
Бисерная златоглазка может убить пуком. И это не шутка Гусеницы бисерной златоглазки – чуть ли не единственные существа на планете, которые используют свою способность пускать газы как способ охоты. При этом применяют они его исключительно к термитам. Подкрадываются, выпускают газ, содержащий особое химическое соединение, и парализуют свою добычу. А вы говорите деньгисов, ему еще учиццо и учиццо до такого уровня!
18:07 20 апреля
Непорочный как ТИ
пипкус уже занес денех, усё в ажуре
18:06 20 апреля
serzheo
Еще не хватало мер каких-то. Вообще нельзя было наказывать.
17:06 20 апреля
titan2313
Надежда сборной, наказывать нельзя!
16:24 20 апреля