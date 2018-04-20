РФС: "Принятые в отношении Денисова меры устраивают, других санкций не будет"

Руководство Российского футбольного союза (РФС) устраивают меры, принятые в отношении полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова, сообщили "СЭ" в пресс-службе организации. Ранее стало известно, что руководство клуба оштрафовало Денисова на 1 миллион рублей за оскорбительную надпись в протоколе допинг-тестирования. Гендиректор РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что хавбека может также ждать дисквалификация, если дело против него будет инциировано РФС.

- РФС уже получил разъяснение клуба и самого футболиста. Принятые клубом меры полностью устраивают руководство Союза. Инцидент можно считать исчерпанным. Никаких дополнительных санкций не предусмотрено. Соответсвующие документы уже отправлены в РУСАДА, - сказали в пресс-службе. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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