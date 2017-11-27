РФПЛ назвала погодные условия всех матчей 18-го тура благоприятными

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) на своем официальном сайте сообщила, что, по информации официальных лиц матчей, все игры 18-го тура чемпионата России и молодежного первенства прошли в благоприятных погодных условиях. В этом туре состоятся еще две встречи - в 12.00 по московскому времени начнется игра "СКА-Хабаровск" - "Локомотив", а в 19.30 - "Спартак" - "Зенит".

"Особую тревогу у РФПЛ вызывала погода в Хабаровске. Матч молодежных команд проходил при температуре -15°С. Угрозы безопасности участников игры не было. По прогнозам синоптиков, во время проведения матча "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" в Хабаровске ожидаемая температура около -12°С, В Москве во время матча "Спартак-Москва" - "Зенит" около -4°С", - говорится в сообщении лиги.