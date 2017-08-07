22:11 7 августа | Футбол — РФПЛ

Президент "Гремиу": "Луан близок к переходу в "Спартак"

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Президент "Гремиу" Ромилду Болзан подтвердил, что нападающий команды Луан близок к переходу в "Спартак". Функционер сообщил, что российский клуб серьезно настроен на трансфер форварда.

– Контракт еще не подписан, но переход Луана в "Спартак" очень реален, – цитирует ESPN Brazil Болзана. – Пока мы не достигли с российским клубом всех договоренностей, но мы к этому близки. Учитывая переход Неймара в "ПСЖ" за 222 миллиона евро, трансферный рынок претерпевает изменения. Луан, конечно, не является игроком того же статуса, что и Неймар, но он тоже профессионал высокого уровня.

Настрой у "Спартака" довольно серьезный, мы ждем их официального предложения на этой неделе. Мы бы хотели сохранить Луана до конца 2017 года, но иногда нужно действовать исходя из сегодняшних реалий.

Отметим, что 24-летний Луан играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии.

Ранее сообщалось, что "Спартак" может выплатить за Луана 22 миллиона евро.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Пиитерец

Очень, очень важно учитывать ценник на Неймара в процессе правильного доения Леонид Арнольдыча. Сейчас и бабушка Луана немалых денег стоит в связи рыночными трансформациями. И сдается мне, что Леонид Арнольдычу больше нравится прайс на бабушку.

01:13

Slim Taller

Луиш есть,Луан будет.Осталось Луона найти,и всё,все три поросёнка в сборе.

00:34

Mad Butcher

Бомба

23:40 7 августа

Jean4

Остался еще хоть кто-нибудь, кто еще не высказался по данному вопросу?

22:51 7 августа