Президент "Гремиу": "Луан близок к переходу в "Спартак"

Президент "Гремиу" Ромилду Болзан подтвердил, что нападающий команды Луан близок к переходу в "Спартак". Функционер сообщил, что российский клуб серьезно настроен на трансфер форварда.
– Контракт еще не подписан, но переход Луана в "Спартак" очень реален, – цитирует ESPN Brazil Болзана. – Пока мы не достигли с российским клубом всех договоренностей, но мы к этому близки. Учитывая переход Неймара в "ПСЖ" за 222 миллиона евро, трансферный рынок претерпевает изменения. Луан, конечно, не является игроком того же статуса, что и Неймар, но он тоже профессионал высокого уровня.
Настрой у "Спартака" довольно серьезный, мы ждем их официального предложения на этой неделе. Мы бы хотели сохранить Луана до конца 2017 года, но иногда нужно действовать исходя из сегодняшних реалий.
Отметим, что 24-летний Луан играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии.
Ранее сообщалось, что "Спартак" может выплатить за Луана 22 миллиона евро.
Олимпийский чемпион из фавел. "Спартак" нашел замену Промесу?
Пиитерец
Очень, очень важно учитывать ценник на Неймара в процессе правильного доения Леонид Арнольдыча. Сейчас и бабушка Луана немалых денег стоит в связи рыночными трансформациями. И сдается мне, что Леонид Арнольдычу больше нравится прайс на бабушку.
01:13
Slim Taller
Луиш есть,Луан будет.Осталось Луона найти,и всё,все три поросёнка в сборе.
00:34
Mad Butcher
Бомба
23:40 7 августа
Jean4
Остался еще хоть кто-нибудь, кто еще не высказался по данному вопросу?
22:51 7 августа