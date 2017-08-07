Президент "Гремиу": "Луан близок к переходу в "Спартак"

Президент "Гремиу" Ромилду Болзан подтвердил, что нападающий команды Луан близок к переходу в "Спартак". Функционер сообщил, что российский клуб серьезно настроен на трансфер форварда.

– Контракт еще не подписан, но переход Луана в "Спартак" очень реален, – цитирует ESPN Brazil Болзана. – Пока мы не достигли с российским клубом всех договоренностей, но мы к этому близки. Учитывая переход Неймара в "ПСЖ" за 222 миллиона евро, трансферный рынок претерпевает изменения. Луан, конечно, не является игроком того же статуса, что и Неймар, но он тоже профессионал высокого уровня.

Настрой у "Спартака" довольно серьезный, мы ждем их официального предложения на этой неделе. Мы бы хотели сохранить Луана до конца 2017 года, но иногда нужно действовать исходя из сегодняшних реалий.

Отметим, что 24-летний Луан играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии нападающий дебютировал за главную сборную Бразилии.

Ранее сообщалось, что "Спартак" может выплатить за Луана 22 миллиона евро.

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